Alianza Lima acaba de romper el mercado peruano. En una operación relámpago, el cuadro íntimo logró sacar de Universitario a Jairo Vélez, uno de los volantes más cotizados del campeonato. La noticia explotó cuando el periodista ‘Tigrillo’ Navarro reveló que Alianza no solo ganó la pulseada, sino que además le ofrecerá al ecuatoriano un salario imposible de igualar en la Liga 1.

Según el Tigrillo, Jairo Vélez cobrará 60 mil dólares mensuales, una cifra que destroza cualquier parámetro económico del fútbol peruano y se posiciona como uno de los contratos más altos de los últimos años. En Matute entienden que su llegada es estratégica: presencia, creación, liderazgo y un peso ofensivo que Gorosito considera indispensable para el nuevo proyecto del 2026.

La operación también tiene un impacto simbólico gigante: Alianza Lima le arrebata una figura a Universitario, su máximo rival. Aunque Jairo Vélez no pertenecía contractualmente a la ‘U’, su incorporación al cuadro blanquiazul es un golpe directo al mercado y un mensaje claro de que Alianza quiere construir un plantel de jerarquía internacional, capaz de competir en la Copa Libertadores.

Dentro del club, la apuesta económica está totalmente justificada. La salida de Pablo Ceppelini, la caída de la renovación de Pablo Lavandeira y la necesidad urgente de un conductor de nivel llevaron a Alianza Lima a ir con todo por Jairo Vélez. Aunque su alto sueldo ya empezó a crear controversias.

¿Cuánto le pagará Alianza Lima a Jairo Vélez?

Alianza Lima le pagará a Jairo Vélez 60 mil dólares mensuales, según el periodista ‘Tigrillo’ Navarro. De esta forma, si el monto es cierto, el volante cobrará 720 mil dólares por temporada. Hay que recordar que Vélez firmará con Alianza hasta el 2028: cerca de 3 millones si está todo el vínculo.

El fichaje ya genera reacciones en todo el medio local. No solo por la magnitud del sueldo, sino porque confirma que Alianza Lima quiere dominar el 2026 desde el mercado, con decisiones agresivas y sin temor a competir económicamente con cualquier club de la región.

¿Cuántos años tiene Jairo Vélez?

Jairo Vélez tiene 30 años pues nació el 21 de abril del 1995. Es natural de Ecuador, aunque también cuenta con la nacionalidad peruana y está por fichar por Alianza Lima.

¿Cuánto vale actualmente Jairo Vélez?

Jairo Vélez vale 600 mil euros, según la información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Jairo Vélez fue fichado por Alianza Lima en una operación relámpago, dejando a Universitario.

Alianza Lima le pagará a Jairo Vélez un salario de 60 mil dólares mensuales, según ‘Tigrillo’ Navarro