Se enciende el mercado: Si Alianza deja ir a Lavandeira, este histórico club peruano lo fichará sin dudarlo

Alianza Lima no tiene nada cerrado con Pablo Lavandeira y ese detalle acaba de abrir una ventana inesperada que puede cambiar por completo el destino del uruguayo. Aunque muchos creían que su continuidad era automática, en el club íntimo recién empezarán conversaciones formales en los próximos días.

Desde UTC consideran que Lavandeira puede convertirse en el líder de su proyecto deportivo, un volante con experiencia, sacrificio y gol que puede elevar el nivel del equipo en la próxima temporada de la Liga 1. Por eso han avanzado rápido y ya enviaron señales claras a su entorno: lo quieren como fichaje prioritario.

Mientras tanto, en Matute la situación es distinta. El club íntimo, concentrado en la planificación del nuevo plantel, aún no define si Lavandeira entra en la idea del comando técnico para el 2026. La evaluación será profunda, tomando en cuenta su rendimiento, su edad y la nueva estructura que quiere Gorosito.

Para Lavandeira el escenario es delicado, pero también oportuno: si Alianza le presenta un plan deportivo claro, podría quedarse en un equipo grande; pero si el club demora más de la cuenta, UTC aparece como una opción real, concreta y con minutos asegurados.

Lavandeira convocado para el Alianza vs. Cristal. (Foto: Alianza Lima)

Los números de Pablo Lavandeira con Alianza Lima en el 2025

Pablo Lavandeira estuvo lesionado gran parte de la temporada 2025 y por eso solo jugó 6 partidos en total en la Liga 1 de Perú. De esos cotejos, en 4 fue titular, marcó 1 gol y recibió una puntuación de 6.40 por parte de Sofascore.

Alianza Lima deberá acelerar si no quiere perder a un futbolista que, pese a la irregularidad, aún es muy valorado por su entrega y lectura de juego. UTC, en cambio, ya está listo para actuar. En este momento, la permanencia de Lavandeira en Matute pende de un hilo.

¿Cuánto dinero gana Pablo Lavandeira?

Pablo Lavandeira gana 15 mil dólares mensuales, según información oficial de Salary Sport. Entonces, el volante se lleva por temporada 180 mil dólares.

¿Cuánto vale Pablo Lavandeira?

Pablo Lavandeira vale 200 mil euros, según la última información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Pablo Lavandeira aún no tiene contrato cerrado con Alianza Lima para la temporada 2026.

UTC lo considera fichaje prioritario para el 2026 y ya envió señales claras a su entorno.