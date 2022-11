La directiva porteña anda en busca de jugadores que le puedan servir para poder ser protagonistas en la Liga 1, debido a que hace años viven una crisis que parece que nunca va a acabar, pero a pesar de eso siguen luchando por mantenerse en primera división y poder conseguir clasificar a un torneo internacional.

Aunque todavía no confirman a su nuevo entrenador para la temporada 2023, la dirigencia Rosada quiere cerrar algunos fichajes para luego no quedarse en la nada. En la mira tienen a dos jugadores que a donde van, siempre van a llamar la atención de todos, pero no es por lo que puedan hacer dentro del campo, sino por los escándalos a los que siempre se meten.



Además, se les recuerda parte del descenso de Alianza Lima en el año 2020, estos futbolistas que están cerca de ponerse la camiseta del Boys, son Jean Deza y Alexi Gómez. Es que, según Gustavo Peralta, periodista de Líbero, este par llegará la próxima temporada al puerto.





Cabe mencionar que Jean Deza ha manifestado que es hincha del Sport boys, por su parte Alexi Gómez no tiene ningún problema de vestir cualquier camiseta, aunque se declaró en cierto momento seguidor Celeste. Con esta información dada, esta dupla se vuelve a juntar, ¿harán de las suyas dentro de la cancha o fuera? Eso lo sabremos el otro año.

¿Cómo le fue a este par este año?

Jean Deza en ADT de Tarma jugó 24 encuentros, anotando 5 goles y no generó ninguna asistencia. Mientras que Alexi Gómez disputó solo 9 partidos con Deportivo Llacuabamba, sumando 3 goles.