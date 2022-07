El fútbol peruano no se debe mezclar con temas de política nacional, esa es una verdad absoluta, con un número de ejemplos infinitos. La historia nunca fue positiva cuando se trató de unir ambos caminos, los intereses personales siempre aparecieron, y eso complicó la tranquilidad del entorno con respecto al deporte rey.

Por eso, y ahora con mucho pesar, transcribimos la entrevista que tuvo el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, con Radio Ovación. El periodista, Luis Enrique Negrini, le consultó sobre la actualidad de Ricardo Gareca, y su 'no continuidad' al mando de la Selección Peruana. Y su respuesta, fue para tomarse una pastilla contra el dolor de cabeza.

Así comenzó su participación el hombre más cercano al presidente de la república: "Para nosotros el deporte tiene una importancia extraordinaria, por eso estamos promoviendo desde los colegios el ejercicio de las diferentes disciplinas deportivas. Más allá de ello, yo tengo una opinión como, seguramente, la tienen todos los peruanos sobre lo sucedido con el técnico Gareca y, en ese sentido, pienso que el profesor Gareca es un extraordinario entrenador".

Realizando una precisión antes de soltar una crítica sumamente irrelevante. Que no tiene ninguna base conceptual, ni analítica: "Nos ha llevado a un Mundial y casi no lleva a un segundo de manera consecutiva, sin duda un profesional que conoce bien su oficio. Pero, no es el único, no es el único, incluso hay técnicos nacionales muy capaces que pueden ocupar ese cargo".

Sabiendo que dijo una aberración gramatical en torno al ambiente deportivo, realizó un pequeño paréntesis: "Con esto no quiero desmerecer lo realizado por Gareca. Acá tenemos que erradicar ese complejo de inferioridad que sólo un extranjero puede ser muy bueno. Si el señor Gareca no quiere permanecer en el Perú tampoco lo vamos a obligar".

Para después contar un detalle que hasta el momento se desconocía. Según cuenta, el presidente de la 'FPF' se había comprometido con algunos pendientes al gobierno central: "Yo no sé qué habrá pasado en esa negociación, sin embargo, si el señor Lozano quedó en reunirse con Gareca, debió hacerlo. Hay que ser consecuente siempre con lo que se dice".

Siguiendo con esa rutina de comentarios desafortunados, promovió a los profesionales de nuestro país, para hacerse cargo del buzo de 'La Blanquirroja': "Yo sugiero a las personas involucradas en este asunto que actúen con un poco más de responsabilidad, transparencia, respetando a la opinión pública que siempre apoyó y, sobre todo, decirles que en la vida no todo es dinero".

Finalmente, metió el tema económico, y ahí la conversación perdió toda seriedad: "Al profesor Gareca se le está pagando muy bien y, si algún reajuste tiene que darse, por cómo están las cosas en todo el mundo, tampoco hay por qué enojarse. Entiendo que el señor Lozano ha incurrido en un error, pero recordarle al profesor Gareca que acá todo un país lo quiere, lo estima como entrenador de nuestra Selección y que supere esas pequeñas diferencias que, al parecer, son económicas". Una vergüenza absoluta.