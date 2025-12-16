DT Pablo Guede ya está en Perú y dejó un fuerte primer mensaje a todo Alianza Lima

El entrenador Pablo Guede ya está en Lima y Alianza Lima inicia oficialmente una nueva era. El técnico argentino arribó a la capital para ser presentado como nuevo entrenador blanquiazul y no pasó desapercibido. Apenas pisó suelo peruano, dejó un mensaje directo que encendió la expectativa del hincha: “Este martes es la conferencia y ahí hablamos todo lo que tenemos que hablar. Estoy muy contento y muy ilusionado, es un placer estar acá”.

La llegada de Pablo Guede marca un punto de quiebre en Alianza Lima tras la salida de Néstor Gorosito. La dirigencia apostó por un entrenador con carácter fuerte, experiencia internacional y títulos en Argentina y Chile, buscando cortar de raíz con los problemas de irregularidad e indisciplina que golpearon al club en la última temporada.

El mensaje del técnico no fue casual. Pablo Guede sabe perfectamente dónde llega y la exigencia que implica dirigir a uno de los clubes más grandes del Perú. Por eso decidió guardar definiciones para su conferencia de presentación, programada para este martes 16 de diciembre, donde se espera que hable sobre su idea de juego, la disciplina interna, el armado del plantel y los objetivos claros para el 2026, tanto en Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Mientras tanto, la hinchada íntima reaccionó con ilusión, pero también con exigencia máxima. En redes sociales el pedido es unánime: orden, compromiso y tolerancia cero con las indisciplinas. Pablo Guede, conocido por su mano firme y su intensidad, genera expectativa justamente por ese perfil, algo que el hincha considera urgente para cambiar la imagen de Alianza Lima.

Alianza Lima empieza a escribir un nuevo capítulo con Pablo Guede al mando. La presentación oficial será el primer paso, pero el verdadero desafío comenzará en el campo. El mensaje ya está lanzado, la ilusión está encendida y ahora el técnico argentino tendrá que demostrar que puede transformar esa expectativa en resultados.

¿Cuánto dinero gana el DT Pablo Guede?

El sueldo del técnico Pablo Guede ha sido variable a lo largo de su carrera y la última información que se tiene es que en Arabia ganaba 3 millones de dólares por temporada.

¿Hasta cuándo el DT Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

El técnico Pablo Guede firmó contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt. Es decir, se vinculó por toda una temporada con el cuadro de La Victoria.

Datos claves

Pablo Guede arribó a Lima para ser presentado como nuevo entrenador de Alianza Lima.

La conferencia de presentación oficial del técnico Pablo Guede será este martes 16 de diciembre.

La dirigencia de Alianza Lima apostó por Guede tras la salida de Néstor Gorosito.

