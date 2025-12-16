Mientras Pedro Gallese está sin club, Orlando City elige a un arquero de selección como reemplazo

Pedro Gallese fue recientemente convocado a la Selección Peruana, que juega por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), para el amistoso ante Bolivia en Chincha. Mientras volverá a atajar con ‘La Bicolor’, lo cierto es que sigue sin club y ya ve cómo Orlando City SC lo reemplazó con otro arquero.

La situación de Pedro Gallese llama la atención. Mientras estará con el seleccionado de la SAFAP, se espera por una definición por su futuro profesional. Orlando City decidió no renovarle su contrato, el cual finaliza a fines de diciembre de 2025. De todas maneras, puede negociar un nuevo vínculo con otro equipo.

Mientras se debate sobre el futuro profesional del arquero más importante del Perú en los últimos años, desde la institución de la MLS ya tienen arreglado a su arquero para la temporada 2026.

Carlos Coronel, el arquero que reemplazará a Pedro Gallese en Orlando City

Carlos Coronel, arquero paraguayo-brasileño, es el elegido de Orlando City para olvidar definitivamente a Pedro Gallese. Según informó el periodista Tom Bogert de The Athletic, el conjunto de la Florida ultima los detalles para hacer oficial el acuerdo.

Carlos Coronel llegará a Orlando City (X @tombogert).

ver también “Sí podrían solucionarlo”: el único factor que faltaría para definir la llegada de Pedro Gallese a Peñarol

De esta manera, ya tendría confirmado a su arquero titular para la próxima temporada. Coronel llegaría en calidad de agente libre, luego de terminar su contrato con los New York Red Bulls. A su vez, Orlando cambiaría de arquero de selección, de Perú a Paraguay.

Es que Carlos Coronel es uno de los arqueros que tiene la Selección de Paraguay, con vistas al Mundial 2026. Si bien no estuvo convocado en la última fecha FIFA de noviembre, atajó durante gran parte de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo y es tenido en cuenta por Gustavo Alfaro.

Carlos Coronel, atajando en 2025 con New York Red Bulls (Getty Images).

Orlando City buscó un arquero más barato para reemplazar a Pedro Gallese

Orlando City decidió hacer una limpieza de algunos nombres propios pensando en renovar su plantel. Pedro Gallese fue uno de los sacrificados: esto se decidió debido a su alto salario y a la finalización de su contrato (diciembre de 2025).

El arquero peruano era el tercer futbolista de mejor salario en la institución. Luis Muriel es uno de sus jugadores franquicias y tiene un salario final de 4 millones de dólares (contando bonos y objetivos). En tanto, Marco Pasalic percibe poco más de 1.6 millones de dólares.

En tanto, Gallese percibía un sueldo anual de poco más de 1.2 millones de dólares. Carlos Coronel, por su parte, tenía un salario en New York Red Bulls de casi 600 mil dólares (contando bonos), por lo que su llegada a Orlando City podría ser por una cifra similar, mucho más baja que lo que recibía el peruano.

¿Dónde atajará Pedro Gallese?

Por ahora, no hay una definición para el futuro de Pedro Gallese. En Uruguay lo vinculan con Peñarol, aunque no sería prioridad, ya que Washington Aguerre sería el elegido para llegar con vistas a 2026. Hasta el momento, no se conocen otros interesados en el peruano.

