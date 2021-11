La Liga 1 ya terminó y los equipos regresarían pronto de sus vacaciones para ponerse a disposición de sus técnicos, aunque en Cusco FC viven un dilema, y podrían descender por un reclamo realizado anteriormente que le dio tres puntos muy valiosos para que se salven del descenso en la temporada 2021 del torneo.

Si bien en un principio la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas emitió un comunicado el pasado 17 de noviembre, donde verificaron el reclamo, a detalle, de Cusco FC por el jugador Mathias Carpio donde indican que el futbolista habría sido inscrito de manera incorrecta en el conjunto de Cienciano, algo que, en ese momento, se le dio razón al cuadro dirigido por Marcelo Grioni.

En la institución resolvieron el caso y publicaron lo siguiente: “Admitir la solicitud del jugador y tener por formalizada su inscripción como jugador del club Cienciano a partir del pasado 25 de julio del año en curso”, indica el documento que metería en problemas a Cusco FC con el tema del descenso en la Liga 1, pues esto significaría una resta de puntos.

Pues esta resolución de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas indicaría que el pasado reclamo de Cusco FC, en el cual le dieron la razón, sería invalidado. Por lo tanto, de los tres puntos brindados en ese momento se le restarían 2, lo que el cuadro negro y dorado quedaría con 23 unidades, ocupando el penúltimo lugar en la tabla del acumulado y así descendiendo a la Liga 2.

Pero horas después la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol se rectificó en su decisión y todo volvió a la "normalidad" que, para este punto, deja más dudas que certezas y, seguramente, continuará el problema en los tribunales del país y, quizá, hasta instancias internacionales.

Pero, de no haber cambiado nada, esto no solo afectaría a Cusco FC con el descenso de la Liga 1, habría terceros en un daño colateral que implicaría la Universidad San Martín y Deportivo Binacional, los de Juliaca no deberían de haber bajado y los ‘Santos’ haber disputado el partido de la permanencia con Carlos Stein que ya se encuentra en primera división para la siguiente temporada.