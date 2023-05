El administrador temporal de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, parece que aún se mantiene caliente, luego de la dura derrota de su equipo en el reciente domingo que pasó ante Alianza Atlético en Sullana (1-3). Dejándolo muy lejos del primer lugar de la tabla del Torneo Apertura, además tuvieron tres expulsiones polémicas.

Tras llegar a Lima, el mandamás crema dio una conferencia de prensa el martes 16 de mayo, donde habló sobre el desempeño del árbitro Augusto Menéndez y reclamando por la tarjeta roja contra Nelson Cabanillas.

No obstante, el periodista de ESPN Franco Lostaunau decidió opinar sobre lo mencionado por Ferrari, asegurando que desconoce el reglamento.

“Jean Ferrari se queja de los árbitros (con razón) pero da una clara muestra que desconoce el reglamento”, escribió el comunicador por medio de sus redes sociales.

Sin embargo, al parecer esto hizo que explotara al administrador merengue y le mandó una tajante respuesta donde le pide que se Ubique.

“Te equivocas, las normas no se interpretan, las normas se aplican o no, desde ahí ya estás equivocado, toda mano en él área es penal, si no lo cobran es por ‘criterio’ utilizado por el árbitro y eso es otra cosa. No conoces el reglamento ni su aplicación, ubícate”, mencionó.

Ya en ese punto, ambos personajes tuvieron una discusión virtual, es decir, vía Twitter, donde Lostaunau afirmaba conocer las normas arbitrales, mientras que Ferrari sostenía lo suyo. Al final, el directivo del cuadro estudiantil lo invitó a seguir informándose y cuando él desee lo visite para que puedan conversar sobre este asunto.