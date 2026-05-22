Adrián Quiroz calentó la previa del partido decisivo frente a Alianza Lima en Matute

El volante del equipo de Andahuaylas se refirió al próximo duelo frente al elenco 'blanquiazul' en Matute. Conoce lo que dijo.

Adrián Quiroz elevó la tensión en la previa del trascendental duelo entre Los Chankas y Alianza Lima luego de brindar declaraciones que no pasaron desapercibidas.

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Los comentarios del volante nacional generaron mayor expectativa a horas de un partido decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo Apertura 2026.

Adrián Quiroz calentó la previa del duelo ante Alianza Lima

“Venimos con confianza, de un triunfo importante en casa y eso es lo bonito del fútbol, que te da una linda oportunidad para poder demostrar”, señaló Adrián Quiroz en diálogo con los medios de comunicación.

En ese contexto, el mediocampista fue consultado acerca de la presión que existe en el elenco de Andahuaylas por afrontar el choque frente a los ‘íntimos’. “La presión es para ambos. Ambos queremos lograr el Apertura. Queremos lograr cosas importantes. Solo sirve ganar y vamos a buscar eso”.

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Finalmente, dejó en claro lo siguiente: “Estamos muy concentrados en el partido. Hemos dejado de lado eso (tema de las sanciones), el presidente habló con nosotros y nos dijo que obviemos ese tema y que nos concentremos netamente en el partido”.

Adrián Quiroz jugador de Los Chankas sobre las sanciones: “Estamos comprometidos en el juego y ya dejamos de lado eso”.#LosChankas #Andahuaylas #AlianzaLima #Universitario pic.twitter.com/z6pS70UC3Q — Jordy Flores (@jordyxflores) May 22, 2026

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Los Chankas?

El duelo entre Alianza Lima y Los Chankas se disputará este sábado 23 de mayo en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. Según la programación, compromiso arrancará desde las 20:30 horas de Perú y contará con la transmisión de L1 Max.

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DATOS CLAVES

El volante Adrián Quiroz declaró que Los Chankas buscarán ganar para lograr el Apertura.

El presidente de Los Chankas pidió al plantel concentrarse y obviar el tema de sanciones.

El partido se jugará este sábado 23 de mayo a las 20:30 horas en Matute.