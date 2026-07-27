En este asunto están a la par Universitario y Alianza Lima. Debido a que están disconformes, con el trabajo como árbitro de Augusto Menéndez.

El arbitraje en la Liga 1 atraviesa un momento crítico tras las severas controversias acumuladas en el arranque del campeonato. Las decisiones de Augusto Menéndez han generado un rechazo institucional sin precedentes por parte de los dos clubes más grandes del país.

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La acumulación de errores y denuncias graves ha llevado la situación a un punto de no retorno. Mientras Universitario exigió formalmente que no les vuelva a arbitrar, Alianza Lima alista un pedido similar tras los últimos incidentes.

🔥DEBATE CALIENTE ENTRE MENENDÉZ Y HUAMÁN 🔥



El VAR vio penal al Tunche Rivera en esta jugada, pero el árbitro principal indica "que es una acción de juego y que el jugador de ADT resbala".



👨‍⚖️ Árbitro: Augusto Menéndez

🎧 VAR: David Huamán

🖥️ AVAR: Luis Ciriaco

📋 QM: Lenin… pic.twitter.com/IoJgrW1M1F — L1MAX (@L1MAX_) July 22, 2026

El veto solicitado por Universitario tras lo ocurrido en Tarma

Durante la primera jornada ante ADT, el réferi quedó en el ojo de la tormenta por un claro contacto no sancionado sobre José ‘Tunche’ Rivera. A pesar de la recomendación explícita del VAR para revisar la jugada y cobrar penal, Menéndez ignoró la advertencia.

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La tensión aumentó tras la revelación de los audios oficiales por parte de la CONAR. Ante la gravedad de la situación, la directiva crema presentó una solicitud formal ante la Federación Peruana de Fútbol para no contar más con el colegiado.

Alianza Lima alista la misma medida tras el escándalo en Cutervo

Poco después, la actuación del juez en el empate frente a Comerciantes Unidos desató la indignación del cuadro blanquiazul. El reclamo principal giró en torno a una agresión dentro del área contra Jairo Vélez que ni el árbitro ni el VAR revisaron.

La crisis escaló tras las denuncias del volante Fernando Gaibor sobre presuntos insultos del árbitro hacia los jugadores. Esta situación motivó a la dirigencia íntima a iniciar los trámites para exigir que Menéndez tampoco sea programado en sus partidos.

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🎙️Franco Navarro: "HUBO IMPROPERIOS DE AGUSTO MENÉNDEZ CONTRA FERNANDO GAIBOR"



"NOSOTROS NO PEDIMOS QUE NOS AYUDEN, PEDIMOS QUE COBREN LO JUSTO".#AlianzaLima



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Un precedente sin retorno en el arbitraje nacional

La postura firme de ambas instituciones deja al réferi en una posición sumamente delicada dentro de la Liga 1. La comisión arbitral deberá reestructurar sus asignaciones para evitar nuevos conflictos con las escuadras más populares.

Bajo este panorama, la desconfianza generalizada impedirá que Augusto Menéndez vuelva a impartir justicia en los compromisos de Universitario y Alianza Lima. La medida busca frenar la polémica y proteger el desarrollo del torneo local.

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Augusto Menéndez cuestionado por Alianza Lima y Universitario. (Foto: X).

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