Luis Ramos presenta complicada lesión que lo dejará fuera de Alianza Lima un tiempo

Alianza Lima presenta una nueva baja para el inicio del Torneo Clausura. Se ha conocido que Luis Ramos no está bien y tiene una importante lesión.

Alianza Lima inició el Torneo Clausura de manera positiva al conseguir una victoria en casa. Sin embargo, la alegría en La Victoria se ve opacada por el anuncio de una nueva lesión. Luis Ramos sería el jugador involucrado en este caso y, por esa razón, ni siquiera fue incluido en la convocatoria para este encuentro.

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Muchos están expectantes de que Ramos pueda convertirse en todo un goleador con la camiseta ‘blanquiazul’. Pero esto es algo difícil si no juega; ahora lo que se ha podido conocer es sobre una lesión. Exactamente, una pubalgia que lo mantiene fuera de las canchas.

“Ramos está lesionado, por eso es que ayer no fue considerado. Tiene como una pubalgia y por eso Pablo Guede no lo tomó en cuenta. El reemplazo, digamos, era Mota. Estaban Girotti, Pablo y Mota como delanteros”, se pudo conocer en Hablemos de Max.

🎙️ @analuciarf: "Ramos está lesionado. Tiene como una pubalgia, por eso Pablo Guede no lo consideró para el partido".#HablemosDeMAX



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¿Qué es una pubalgia y en cuánto tiempo se cura?

La pubalgia es un síndrome doloroso que afecta la zona del pubis, la ingle y el abdomen inferior. También es conocida como ‘hernia del deportista’. Esta Se produce por la inflamación o sobrecarga de los tendones y músculos que se insertan en esta área (especialmente los aductores y abdominales), provocando un desequilibrio biomecánico en la pelvis

Sobre su recuperación, tiene un tiempo estimado de 4 semanas en casos leves; no obstante, puede llegar hasta los 3 o 6 meses para lesiones crónicas. El tratamiento es básicamente de reposo deportivo, así como también pasar por fisioterapia y buscar fortalecimiento progresivo de la zona.

Luis Ramos y sus números en Alianza Lima

Por el momento, Luis Ramos no ha logrado cumplir las expectativas que se tenían sobre él en Alianza Lima. Llegó con la intención de pelear el puesto de titular, pero hasta el momento no está cerca de serlo. Más bien desde la banca tampoco parece una gran opción.

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Luis Ramos entrenando en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

El atacante de 26 años hasta la fecha ha disputado 13 partidos, no ha hecho goles y lleva tan solo 2 asistencias. Todo esto lo hizo en un total de 461 minutos dentro de la cancha.

Datos Claves

Luis Ramos padece pubalgia y quedó fuera de la convocatoria de Alianza Lima.

padece pubalgia y quedó fuera de la convocatoria de Alianza Lima. 13 partidos y cero goles registra el atacante en un total de 461 minutos.

registra el atacante en un total de 461 minutos. Cuatro semanas a seis meses tarda la recuperación de una lesión de pubalgia.