Las posibles alineaciones del FBC Melgar vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura

FBC Melgar recibe por la fecha número dos del Torneo Clausura a Sporting Cristal en Arequipa en un partidazo este sábado 25 de julio.

Por la jornada número dos del Torneo Clausura se viene un gran duelo en la altura de Arequipa. El cuadro de FBC Melgar recibe a Sporting Cristal en el Estadio Monumental de la UNSA. Este juego se disputará este sábado 25 de julio desde las 20:00 horas de Perú.

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En este caso, los dos equipos llegan con victoria. Por parte del ‘dominó’ venció por 3-1 a Cienciano en condición de visitante. Mientras que los ‘celestes’ hicieron lo propio ante Deportivo Garcilaso por 1-0 en el Gallardo.

Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura (Foto: Liga 1).

Posibles alineaciones del FBC Melgar vs. Sporting Cristal

Miguel Rondelli sabe que si desea pelear en los primeros lugares, lo que necesita es ganar en casa. Por lo tanto, debe poner a los mejores jugadores en busca del triunfo. Este partido es uno importante pensando en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura.

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Alineación de FBC Melgar: Cabezudo; Lazo, Escobar, González, Cabanillas; Minda, Tandazo; Bodacahar, Quagliata, Zegarra; Cuesta.

Roberto Mosquera llega con una decisión importante. Pues está compitiendo a nivel nacional, pero internacional también. En este caso veremos posiblemente una rotación en el once titular, esto debido a que a mitad de semana se enfrentará a RB Bragantino en Brasil buscando su pase a los octavos de la Copa Sudamericana.

Alineación de Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Yotún, Wisdom, Távara; Ávila, Barcos, Castro.

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¿Cómo quedó el Sporting Cristal vs. FBC Melgar en el Torneo Apertura?

En el Torneo Apertura, estos equipos se enfrentaron en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac. Ese partido culminó con victoria de FBC Melgar por 2-1 ante Sporting Cristal.

El duelo comenzó con gol de Bernardo Cuesta a los 53 minutos. Después llegaron las expulsiones de Juan González y Matías Zegarra. Con 10 cada uno, Felipe Vizeu puso el 1-1 a los 86. Pero la alegría no duró mucho; Cristian Bordacahar colocó el 2-1 final a los 97.

Resumen del partido:

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