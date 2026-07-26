¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1?

Alianza Lima estará jugando hoy contra Comerciantes Unidos, por la Liga 1. Conoce cuándo y a qué hora, será este partido del Torneo Clausura.

Alianza Lima afronta su primer desafío como visitante en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo ‘blanquiazul’ viaja a la difícil plaza de Cutervo para medirse ante Comerciantes Unidos en un duelo clave por la segunda fecha del certamen.

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El compromiso promete grandes emociones, ya que el conjunto victoriano busca mantenerse en los puestos de vanguardia de la tabla tras su arranque victorioso en el torneo. Las Águilas Cutervinas quieren hacer su mejor trabajo, para poder aguardar un resultado favorable que los acomode en la tabla general.

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se enfrentan hoy por la Liga 1. (Foto: X).

Fecha y hora del partido Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

El encuentro entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos se disputará hoy, domingo 26 de julio de 2026, en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. Donde los dirigidos por Pablo Guede, quieren seguir en la senda del triunfo y consolidar lo que vienen generando hasta el día de hoy.

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El pitazo inicial está programado para las 15:30 horas (hora peruana). A continuación, revisa el detalle de los horarios en la región:

País Horario Perú, Colombia, Ecuador 🇵🇪 🇨🇴 🇪🇨 15:30 h Bolivia, Chile, Venezuela 🇧🇴 🇨🇱 🇻🇪 16:30 h Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay 🇦🇷 🇧🇷 🇺🇾 🇵🇾 17:30 h México 🇲🇽 14:30 h Estados Unidos (Miami) 🇺🇸 16:30 h

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO?

La transmisión oficial del partido estará a cargo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX), canal autorizado que cuenta con los derechos de la Liga 1 versión 2026.

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Podrás disfrutar de la señal a través de los operadores de televisión de paga de DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, Best Cable y Win.

Si prefieres la opción vía streaming, el cotejo se transmitirá de forma online a través de las plataformas Liga 1 Play, DGO y Fanatiz.

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Posibles alineaciones del encuentro

XI Comerciantes Unidos: Matías Córdova; Fabio Rojas, Piero Guzmán, Juan Rodríguez, Alexis Cossio; Alexis Arias, Jose Antonio Parodi, Josuee Herrera, Rodrigo Vilca; Agustín Rodríguez Carpio y Matías Sen.

XI Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Luis Advíncula; Esteban Pávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Federico Girotti y Eryc Castillo.

DATOS CLAVE

Alianza Lima enfrenta a Comerciantes Unidos este domingo 26 de julio a las 15:30.

El duelo por la Liga 1 se jugará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

La transmisión en vivo del partido estará a cargo del canal L1 MAX.