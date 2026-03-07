Al borde del llanto, Ángel Comizzo se despidió de Atlético Grau: “Me toca irme de este club y de esta ciudad cuando no quería”

Ángel Comizzo ofreció sus últimas palabras como director técnico de Atlético Grau tras confirmarse su salida debido a los malos resultados. El entrenador valoró el tiempo que permaneció al mando del equipo, algo poco común en el campeonato nacional, y expresó su agradecimiento a la ciudad que lo recibió durante casi tres años.

“Yo llegué acá un domingo 5 de agosto de 2023; dirigimos 92 partidos y estuve 943 días en el cargo, lo cual es mucho en este fútbol peruano que es sangriento con los entrenadores y donde pocos terminan sus proyectos. A veces el árbol tapa el bosque (…) Hermosa ciudad, donde he vivido momentos felices y donde me siento muy cómodo. Estoy muy agradecido con mi directiva, más allá de que hoy me toque partir”, señaló el DT en conferencia de prensa.

Su intención era continuar en Atlético Grau

Tras el triunfo frente a FC Cajamarca, el técnico argentino confesó que deseaba seguir al mando del proyecto, sobre todo tras superar difíciles situaciones personales a fines del año pasado. Sin embargo, aprovechó la ocasión para agradecer a la directiva del club por su apoyo.

“Me toca irme de este club y de esta ciudad cuando no quería, en un momento especial de mi vida, porque costó mucho volver. Tuve muchos problemas que sortear a fin de año, con temas de salud de mi familia; sin embargo, este sueño solo duró dos meses”, expresó.

Además, aprovechó en agradecerle a la directiva del club ‘albo’: “Por eso digo que el árbol vuelve a tapar el bosque. Agradezco a la familia Ríos (directiva de Grau) porque son un ejemplo de dirigencia; me han tratado con el mismo respeto y cariño desde el primer día, pero el resultado en el fútbol es cruel e indica que hoy tengo que partir”.

¿Por qué Ángel Comizzo se va de Atlético Grau?

Comizzo también señaló las carencias que enfrentó el plantel durante la pretemporada. Según el técnico, la limitación presupuestaria impidió una preparación óptima, lo que se reflejó en las primeras jornadas del Torneo Apertura, donde el equipo sumó apenas cuatro puntos en seis fechas y se acercó peligrosamente a la zona de descenso.

“Este año fue muy difícil desde lo económico, por eso no pudimos hacer la pretemporada que yo deseaba; solamente tuvimos 18 días de entrenamiento. Iniciamos la liga sin jugar amistosos, y eso es algo mortal para un equipo de fútbol”, detalló.

Finalmente, el exentrenador de Universitario se despidió con la ilusión de poder escribir una nueva etapa en el futuro junto al ‘Patrimonio de Piura’. “Esperemos que no sea un hasta siempre, sino un hasta pronto. Estoy triste, pero así es el fútbol“, dijo el entrenador visiblemente afectado.

Atlético Grau ya tiene nuevo DT

Según dio a conocer el periodista deportivo Percy Ramos, Gerardo Ameli será el nuevo director técnico de Atlético Grau. “Gerardo Ameli es el nuevo técnico de Atlético Grau. El domingo llegará a la ciudad Piura y al día siguiente será su primer entrenamiento con el equipo Albo”.

