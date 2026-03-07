Es tendencia:
Vóley

¿A qué hora juega Universitario vs San Martín por la última fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

Ambos equipos buscarán sumar de a tres con el objetivo de mejorar su posición en la clasificación. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley.
Universitario de Deportes y San Martín se enfrentarán por la fecha 9 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. Las ‘pumas’ atraviesan un momento complicado y buscan la victoria para llegar motivadas a la etapa final del torneo, mientras que el cuadro ‘santo’ quiere reafirmar la calidad de su plantel y pelear por el título.

¿A qué hora juega Universitario vs San Martín?

En Perú, el duelo entre Universitario de Deportes y San Martín EN VIVO por el cierre de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley tiene previsto iniciar a las 19:00 horas. Consulta la guía de horarios para los demás encuentros del torneo:

  • México: 18:00 horas
  • Colombia y Ecuador, Perú: 19:00 horas
  • Bolivia, Venezuela: 20:00 horas
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:00 horas
  • España: 01:00 horas (domingo 8)
¿Dónde ver Universitario vs San Martín?

El cotejo será transmitido en vivo por las pantallas de Latina TV a través de su señal en el canal 2, la cual también puede sintonizarse mediante los operadores de cable DirecTV, Movistar TV y Claro TV.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras triunfo en mesa de Circolo

Asimismo, los hinchas podrán seguir el emocionante partido vía streaming en la página de Facebook y en el portal oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe).

Así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Tras la decisión favorable a Circolo, San Martín pasaría a ocupar la segunda posición de la tabla de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley con 46 puntos.

Sin embargo, la ventaja ya no es definitiva, ya que Universitario de Deportes, con 44 unidades, aún puede superarla si consigue la victoria en la última jornada.

1. Alianza Lima49 puntos17 triunfos
2. Universidad San Martín46 puntos15 triunfos
3. Universitario de Deportes44 puntos15 triunfos
4. Deportivo Géminis31 puntos11 triunfos
5. Regatas Lima30 puntos11 triunfos
6. Atlético Atenea32 puntos10 triunfos
7. Circolo Sportivo Italiano28 puntos9 triunfos
8. Deportivo Soan18 puntos5 triunfos
9. Rebaza Acosta15 puntos5 triunfos
10. Olva Latino14 puntos5 triunfos

El principal criterio para definir la posición de los equipos en la tabla es la cantidad de victorias acumuladas, seguido de los puntos obtenidos y otros factores de desempate establecidos en el reglamento del campeonato nacional.

DATOS CLAVES

  • Universitario de Deportes enfrentará a San Martín hoy a las 19:00 horas en Perú.
  • El partido será transmitido en vivo por la señal de Latina TV (Canal 2).
  • El cuadro crema suma 44 unidades y busca superar los 46 puntos de San Martín.
