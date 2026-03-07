¿Será titular? Matías Di Benedetto habló sobre su regreso con Universitario previo al duelo ante Los Chankas

Matías Di Benedetto aparece como una de las principales novedades en Universitario de Deportes para el duelo frente a Los Chankas por la fecha 5 delTorneo Apertura de la Liga 1, luego de quedar oficialmente habilitado para disputar los encuentros del campeonato.

Matías Di Benedetto habló sobre su regreso

Por ello, el defensor argentino comentó que se siente contento de poder volver a competir en el certamen local, luego de haberse perdido varias jornadas. “La verdad que estoy contento, todo este tiempo se me ha hecho largo. Son varias fechas que me perdí, pero realmente estoy muy contento de poder volver”.

Del mismo modo, Di Benedetto señaló que ha trabajado intensamente para que su regreso no se vea afectado por el proceso de readaptación al ritmo del fútbol peruano. “Me he preparado bien para que cuando me vuelva a tocar, estar a la altura”.

En relación con el duelo ante Los Chankas, el central señaló que se trata de una plaza complicada, más allá de que su equipo haya salido campeón recientemente. “Es una plaza difícil, si bien hemos campeonado, no hemos ganado tampoco. La verdad que Los Chankas son un gran equipo y bueno, iremos con lo mejor”.

¿Será titular ante Los Chankas?

Finalmente, Matías Di Benedetto fue consultado sobre la posibilidad de ser titular en el duelo entre Universitario y Los Chankas, señalando que está a disposición del técnico Javier Rabanal para cuando lo considere. “Estoy a disposición del profesor Javier Rabanal”, sentenció.

