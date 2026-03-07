Atención en Matute, la advertencia de FBC Melgar de cara a su próxima visita a Alianza Lima: “Vamos a ir a ganar”

Se viene uno de los partidos más interesantes en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Alianza Lima y FBC Melgar se enfrentarán en el Estadio Alejandro Villanueva, aunque la previa ya se viene viviendo desde ahora. Es el equipo arequipeño quien tiene la necesidad de conseguir una victoria y acaban de enviar una especie de advertencia al barrio de Matute.

En esta ocasión fue Jhonny Vidales, delantero de FBC Melgar, quien habló con la prensa deportiva local para dar detalles de cómo viene el plantel luego de la dura eliminación de la Copa Sudamericana 2026 a manos a Cienciano. Eso sí, no desperdició la oportunidad para sentenciar que llegan a Lima con el objetivo de llevarse los tres puntos en su regreso a la ciudad de Arequipa.

“Vamos a trabajar el partido y tratar de ir a ganar”; fue el contundente comentario de Jhonny Vidales en conversación con la prensa local que lo esperaba en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De esta manera, queda clarísimo que en la interna de FBC Melgar tienen la total seguridad de que pueden salir del incómodo momento que vienen atravesando.

Respecto a cómo está el grupo luego de perder ante Cienciano por la Copa Sudamericana 2026, el delantero de FBC Melgar manifestó lo siguiente: “Así es el fútbol. Nos tocó perder por penales, lamentablemente fue así, pero el grupo tiene la mete positiva. Hay que estar juntos para pasar este mal momento. A veces estás arriba o abajo, pero como te digo, hay que saber llevarlo para mejorar”.

¿Cómo llegan Alianza Lima y FBC Melgar a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026?

Alianza Lima es el único puntero del Torneo Apertura 2026 con 13 puntos en la tabla de posiciones luego de vencer 2-1 a Sport Huancayo de visita, derrotar 2-1 a Comerciantes Unidos, igualar 0-0 ante Alianza Atlético en la ciudad de Trujillo, vencer 1-0 a Sport Boys en Matute e imponerse 1-0 a UTC en Cajamarca. Es así que los dirigidos por Pablo Guede llegan más entonados que nunca.

Por otro lado, FBC Melgar ha evidenciado ser un equipo bastante irregular en el inicio del Torneo Apertura 2026. El plantel liderado técnicamente por Juan Reynoso venció 2-0 a Cienciano jugando en Arequipa, ganó 2-1 a Sporting Cristal de visita, goleó 4-0 a CD Moquegua, perdió 3-1 frente a FC Cajamarca en condición de visita y volvió a caer ante Los Chankas por 2-1 jugando de locales.

Día, hora y dónde ver Alianza Lima vs. FBC Melgar por el Torneo Apertura 2026

Por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima y FBC Melgar se enfrentarán el próximo domingo lunes 9 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘, además de que gracias a ‘Bolavip Perú‘ podrás disfrutar de todas las incidencias a través del clásico minuto a minuto.

