¡Gol de Ávila! Sporting Cristal 2-0 Alianza Atlético EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Alberto Gallardo será testigo de uno de los partidos más llamativos del fin de semana, sobre todo cuando los celestes necesitan conseguir un triunfo para no alejarse de los primeros puestos del campeonato y los sullanenses quieran ser la gran sorpresa de la jornada.
En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta tarde, Sporting Cristal viene de perder 2-1 ante Sport Huancayo en condición de visita, igualar 1-1 ante Universitario de Deportes y vencer 2-0 a Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape. Por otro lado, Alianza Atlético derrotó 2-0 a Deportivo Garcilaso, empató 0-0 contra ADT jugando de local y empató 1-1 con Cienciano.
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026?
- 14:30 | México (CDMX)
- 15:30 | Perú, Colombia y Ecuador
- 16:30 | Bolivia y Venezuela
- 17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 21:30 | España
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026?
- L1 MAX
- L1 Play