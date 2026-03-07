¡Gol de Ávila! Sporting Cristal 2-0 Alianza Atlético EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Así fue la llegada de la delegación de Sporting Cristal a las inmediaciones del Estadio Alberto Gallardo para el duelo de hoy ante Alianza Atlético.

Los jugadores titulares de Sporting Cristal y Alianza Atlético se encuentra en el terreno de juego del Estadio Alberto Gallardo a instantes del pitazo inicial.

Tras un error en el despeje de Díaz, apareció Valladolid para sumarse con peligro área de Sporting Cristal y apareció la figura de Enríquez para salvar a los suyos.

Tras un centro de Sosa al área de Alianza Atlético, entre Ávila y luego Cazonatti no fueron precisos para sumarse con peligro.

El volante de Sporting Cristal chocó con Muñoz y quedó tendido en el campo de juego. Entró el cuerpo médico para revisar al jugador.

El defensor central de Alianza Atlético fue amonestado por una dura entrada en contra de Da Silva por el sector izquierdo.

Gordillo no pudo llegar a controlar el balón en área de Sporting Cristal luego de un buen pase largo por parte de Suárez y el balón se perdió del campo.

Widsom no fue preciso en la intención de un pase vertical para Yotún y el balón se fue de la cancha cuando pudo ser una acción de peligro para Sporting Cristal.

Apareció Muñoz para disparar desde el borde del área de Sporting Cristal sin ninguna oposición y apareció Enríquez para atajar muy bien sin dar rebotes.

Tras un pase de Yotún en el área de Alianza Atlético, apareció nuevamente Iberico para rematar y el arquero Prieto respondió muy bien.

Luego de un buen pase largo de Sosa, fue Ávila quien estuvo mano a mano con el arquero Prieto y definió sin mucha potencia. Finalmente, la acción quedó anulada por posición adelantada.

El volante de Sporting Cristal probó un remate desde larga distancia y el arquero Prieto estuvo muy atento para despejar el balón que venía rasante.

Irven Ávila anota el 2-0 del partido luego de una buena definición en área de Alianza Atlético al encontrar una gran combinación de pases con Ian Wisdom y 'Canchita' Gonzáles.

Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Alberto Gallardo será testigo de uno de los partidos más llamativos del fin de semana, sobre todo cuando los celestes necesitan conseguir un triunfo para no alejarse de los primeros puestos del campeonato y los sullanenses quieran ser la gran sorpresa de la jornada.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta tarde, Sporting Cristal viene de perder 2-1 ante Sport Huancayo en condición de visita, igualar 1-1 ante Universitario de Deportes y vencer 2-0 a Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape. Por otro lado, Alianza Atlético derrotó 2-0 a Deportivo Garcilaso, empató 0-0 contra ADT jugando de local y empató 1-1 con Cienciano.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026?

14:30 | México (CDMX)

15:30 | Perú, Colombia y Ecuador

16:30 | Bolivia y Venezuela

17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:30 | España

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026?