¡Gol de Ávila! Sporting Cristal 2-0 Alianza Atlético EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Sporting Cristal y Alianza Atlético se ven las caras en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

37' ¡Gooooooooooooooooool de Sporting Cristal!

Irven Ávila anota el 2-0 del partido luego de una buena definición en área de Alianza Atlético al encontrar una gran combinación de pases con Ian Wisdom y 'Canchita' Gonzáles.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Sporting Cristal derrota parcialmente por 1-0 a Alianza Atlético en los instantes finales del primer tiempo.

32' ¡Gran disparo de Wisdom!

El volante de Sporting Cristal probó un remate desde larga distancia y el arquero Prieto estuvo muy atento para despejar el balón que venía rasante.

29' ¡Gran llegada de Sporting Cristal!

Luego de un buen pase largo de Sosa, fue Ávila quien estuvo mano a mano con el arquero Prieto y definió sin mucha potencia. Finalmente, la acción quedó anulada por posición adelantada.

27' ¡Disparo de Iberico!

Tras un pase de Yotún en el área de Alianza Atlético, apareció nuevamente Iberico para rematar y el arquero Prieto respondió muy bien.

21' ¡Respuesta de Alianza Atlético!

Apareció Muñoz para disparar desde el borde del área de Sporting Cristal sin ninguna oposición y apareció Enríquez para atajar muy bien sin dar rebotes.

20' ¡Gooooooooooooooool de Sporting Cristal!

Luis Iberico anota el 1-0 del partido tras un genial cabezazo en área de Alianza Atlético al aprovechar un gran centro de Leandro Sosa.

Tweet placeholder

16' ¡Intento de Sporting Cristal!

Widsom no fue preciso en la intención de un pase vertical para Yotún y el balón se fue de la cancha cuando pudo ser una acción de peligro para Sporting Cristal.

14' ¡Aproximación de Alianza Atlético!

Gordillo no pudo llegar a controlar el balón en área de Sporting Cristal luego de un buen pase largo por parte de Suárez y el balón se perdió del campo.

10' ¡Tarjeta amarilla para Villegas!

El defensor central de Alianza Atlético fue amonestado por una dura entrada en contra de Da Silva por el sector izquierdo.

7' ¡Lesión de 'Canchita' Gonzáles!

El volante de Sporting Cristal chocó con Muñoz y quedó tendido en el campo de juego. Entró el cuerpo médico para revisar al jugador.

4' ¡Intento de Sporting Cristal!

Tras un centro de Sosa al área de Alianza Atlético, entre Ávila y luego Cazonatti no fueron precisos para sumarse con peligro.

1' ¡Gran aviso de Alianza Atlético!

Tras un error en el despeje de Díaz, apareció Valladolid para sumarse con peligro área de Sporting Cristal y apareció la figura de Enríquez para salvar a los suyos.

1' ¡Empezó el partido!

Sporting Cristal y Alianza Atlético disputan el primer tiempo en el encuentro que se juega en el Estadio Alberto Gallardo.

Image

¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores titulares de Sporting Cristal y Alianza Atlético se encuentra en el terreno de juego del Estadio Alberto Gallardo a instantes del pitazo inicial.

¡Calentamiento de los equipos!

Sporting Cristal y Alianza Atlético realizan los respectivos trabajos precompetivos a minutos de que empiece el partido en el Estadio Alberto Gallardo.

Fuente: Barrio Cervecero.

Image

¡Los hinchas presentes!

La afición de Sporting Cristal dice presente en el Estadio Alberto Gallardo a minutos del inicio del encuentro frente a Alianza Atlético.

Image
Image

¡Llegada de Sporting Cristal!

Así fue la llegada de la delegación de Sporting Cristal a las inmediaciones del Estadio Alberto Gallardo para el duelo de hoy ante Alianza Atlético.

Image
Image
Image

¡Alineación titular de Alianza Atlético!

Federico Urciuoli alistó el siguiente equipo titular para visitar a Sporting Cristal: Prieto; Perleche, Suárez, Villegas, Gordillo; Fernández, Díaz, Muñoz, Valladolid, Penilla y Robaldo.

Image

¡Vestuario de Sporting Cristal!

Sporting Cristal utilizará su clásica indumentaria celeste para recibir a Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo.

Image
Image
¡Alineación titular de Sporting Cristal!

Paulo Autuori preparó el siguiente equipo titular para enfrentar esta tarde a Alianza Atlético: Enríquez; Sosa, Araujo, Díaz, Cristiano; Cazonatti, Yotún, Wisdom; Ibérico, C. Gonzáles y Ávila.

Image

¡Cuidados y restricciones!

Atención a todos los asistentes al duelo de hoy entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo.

¡Historial de los Sporting Cristal vs. Alianza Atlético!

Así quedaron los últimos 5 enfrentamientos entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por la Liga 1:

  • Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético | Liga 1 2025
  • Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal | Liga 1 2025
  • Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal | Liga 1 2024
  • Sporting Cristal 2-1 Alianza Atlético | Liga 1 2024
  • Sporting Cristal 3-0 Alianza Atlético | Liga 1 2023

¡Bienvenidos a la cobertura del Sporting Cristal vs. Alianza Atlético!

Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentan por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. A continuación, sigue las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Image

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026.
© Gemini IA.Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026.

Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Alberto Gallardo será testigo de uno de los partidos más llamativos del fin de semana, sobre todo cuando los celestes necesitan conseguir un triunfo para no alejarse de los primeros puestos del campeonato y los sullanenses quieran ser la gran sorpresa de la jornada.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta tarde, Sporting Cristal viene de perder 2-1 ante Sport Huancayo en condición de visita, igualar 1-1 ante Universitario de Deportes y vencer 2-0 a Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape. Por otro lado, Alianza Atlético derrotó 2-0 a Deportivo Garcilaso, empató 0-0 contra ADT jugando de local y empató 1-1 con Cienciano.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026?

  • 14:30 | México (CDMX)
  • 15:30 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 16:30 | Bolivia y Venezuela
  • 17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:30 | España

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
Renato Pérez
Renato Pérez
