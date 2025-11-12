Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Aldo Corzo reveló lo que le iba a decir a Hernán Barcos luego de su pelea con Alex Valera

Aldo Corzo contó lo que fue la pelea entre Hernán Barcos y Alex Valera. El capitán de Universitario, estaba cerca de tomar acciones potentes.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Aldo Corzo iba a reaccionar contra Hernán Barcos por pelea con Alex Valera.
© Composición BOLAVIPAldo Corzo iba a reaccionar contra Hernán Barcos por pelea con Alex Valera.

La tensión del último clásico peruano trascendió el empate sin goles, centrándose en el cruce verbal entre Hernán Barcos (Alianza Lima) y Alex Valera (Universitario). Las declaraciones post-partido de Barcos, acusando a Valera de supuestamente rechazar a la selección nacional, encendieron la polémica, llevando al capitán de la ‘U’, Aldo Corzo, al límite de una explosiva reacción mediática.

Publicidad

Aldo Corzo casi destruye a Hernán Barcos

En una entrevista para el programa D&T, Corzo confesó la “furia contenida” que desataron las palabras de Barcos (“no quiso defender a su patria”) en el camerino merengue. El capitán admitió haber estado “fuera de sí” y con la intención inicial de “tirar bombas” en la prensa como respuesta a la ofensa.

Aldo Corzo iba a cargar contra Hernán Barcos. (Foto: X).

Aldo Corzo iba a cargar contra Hernán Barcos. (Foto: X).

La reacción de Corzo y otros jugadores enardecidos fue frenada crucialmente por el exarquero de Universitario, José Carvallo. Corzo reveló que, al comunicarle su intención de hablar en la Liga, Carvallo lo aconsejó con calma, recordándole el código interno: “No caigas, acuérdate cómo somos”. Esta llamada evitó que la polémica escalara a una confrontación pública de declaraciones.

Publicidad

Hernán Barcos enojó a Universitario

El principal motivo de la indignación del plantel crema fue que Barcos sacó el incidente del contexto de la cancha y, según Corzo, se basó en una premisa falsa. El capitán defendió a su compañero, asegurando que Valera “no se mete con nadie” y que nunca renunció a la selección, desmontando la base de las críticas del ‘Pirata’. Para Corzo, lo ocurrido en el campo debió quedarse allí, respetando los códigos implícitos del fútbol.

Jairo Concha y César Inga tienen todo encaminado para ser vendidos en Universitario

ver también

Jairo Concha y César Inga tienen todo encaminado para ser vendidos en Universitario

Corzo mencionó que otros referentes como Andy Polo, Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra compartían la indignación. Sin embargo, prevaleció la decisión de mantener el silencio y priorizar lo deportivo. El capitán sentenció que no reaccionar fue “lo más inteligente que hicimos”, optando por “comerse” la molestia y dejar que los resultados hablen por ellos.

Publicidad

Aldo Corzo por poco termina explotando

La revelación de Corzo ofrece una perspectiva íntima de la alta fricción que generó el Clásico, demostrando cómo una declaración puede tener un impacto tan significativo como el resultado del partido. La decisión final del plantel de Universitario, aconsejada por Carvallo, cerró el tenso capítulo manteniendo la disputa en el ámbito interno.

DATOS CLAVE

  • El cruce verbal entre Hernán Barcos (Alianza Lima) y Alex Valera (Universitario) encendió la polémica post-clásico.
  • El capitán de la ‘U’, Aldo Corzo, confesó que estuvo “fuera de sí” y consideró responder a Barcos en la prensa.
  • El exarquero José Carvallo aconsejó a Corzo no “caer” en la polémica, frenando la reacción del plantel crema.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
¿Dónde juega la Selección Peruana ante Rusia y en qué estadio para el amistoso FIFA?
Selección Peruana

¿Dónde juega la Selección Peruana ante Rusia y en qué estadio para el amistoso FIFA?

Las alineaciones para Perú vs. Rusia en el amistoso de la Fecha FIFA
Selección Peruana

Las alineaciones para Perú vs. Rusia en el amistoso de la Fecha FIFA

Pronósticos Irlanda vs Portugal: los lusos buscan sellar su pasaje al Mundial 2026
Apuestas Deportivas

Pronósticos Irlanda vs Portugal: los lusos buscan sellar su pasaje al Mundial 2026

Erling Haaland va por un nuevo récord: sus impactantes cuotas en las Eliminatorias UEFA
Apuestas Deportivas

Erling Haaland va por un nuevo récord: sus impactantes cuotas en las Eliminatorias UEFA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo