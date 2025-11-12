La tensión del último clásico peruano trascendió el empate sin goles, centrándose en el cruce verbal entre Hernán Barcos (Alianza Lima) y Alex Valera (Universitario). Las declaraciones post-partido de Barcos, acusando a Valera de supuestamente rechazar a la selección nacional, encendieron la polémica, llevando al capitán de la ‘U’, Aldo Corzo, al límite de una explosiva reacción mediática.
Aldo Corzo casi destruye a Hernán Barcos
En una entrevista para el programa D&T, Corzo confesó la “furia contenida” que desataron las palabras de Barcos (“no quiso defender a su patria”) en el camerino merengue. El capitán admitió haber estado “fuera de sí” y con la intención inicial de “tirar bombas” en la prensa como respuesta a la ofensa.
Aldo Corzo iba a cargar contra Hernán Barcos. (Foto: X).
La reacción de Corzo y otros jugadores enardecidos fue frenada crucialmente por el exarquero de Universitario, José Carvallo. Corzo reveló que, al comunicarle su intención de hablar en la Liga, Carvallo lo aconsejó con calma, recordándole el código interno: “No caigas, acuérdate cómo somos”. Esta llamada evitó que la polémica escalara a una confrontación pública de declaraciones.
Hernán Barcos enojó a Universitario
El principal motivo de la indignación del plantel crema fue que Barcos sacó el incidente del contexto de la cancha y, según Corzo, se basó en una premisa falsa. El capitán defendió a su compañero, asegurando que Valera “no se mete con nadie” y que nunca renunció a la selección, desmontando la base de las críticas del ‘Pirata’. Para Corzo, lo ocurrido en el campo debió quedarse allí, respetando los códigos implícitos del fútbol.
Corzo mencionó que otros referentes como Andy Polo, Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra compartían la indignación. Sin embargo, prevaleció la decisión de mantener el silencio y priorizar lo deportivo. El capitán sentenció que no reaccionar fue “lo más inteligente que hicimos”, optando por “comerse” la molestia y dejar que los resultados hablen por ellos.
Aldo Corzo por poco termina explotando
La revelación de Corzo ofrece una perspectiva íntima de la alta fricción que generó el Clásico, demostrando cómo una declaración puede tener un impacto tan significativo como el resultado del partido. La decisión final del plantel de Universitario, aconsejada por Carvallo, cerró el tenso capítulo manteniendo la disputa en el ámbito interno.
DATOS CLAVE
- El cruce verbal entre Hernán Barcos (Alianza Lima) y Alex Valera (Universitario) encendió la polémica post-clásico.
- El capitán de la ‘U’, Aldo Corzo, confesó que estuvo “fuera de sí” y consideró responder a Barcos en la prensa.
- El exarquero José Carvallo aconsejó a Corzo no “caer” en la polémica, frenando la reacción del plantel crema.