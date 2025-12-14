EN VIVO Crystal Palace 0-1 Manchester City con gol de Haaland GRATIS vía Disney+ por la Premier League: minuto a minuto

10:00hs CRYSTAL PALACE FUE SUPERIOR, PERO DESCUIDÓ A HAALAND UNA VEZ

El trabajo de Crystal Palace durante 40 minutos fue, prácticamente, perfecto. Anuló a Erling Haaland; le cortó las zonas de influencia a Bernardo Silva, a Rayan Cherki y a Phil Foden; y presionó alto cuando tuvo que hacerlo. En ataque, también tuvo buenas oportunidades como el mano a mano que desperdició Yéremy Pino.

Sin embargo, al minuto 41, dejó venir una vez al Manchester City y por la vía aérea. Matheus Nunes se la dio a la cabeza a Erling Haaland, quien quedó solo. Chris Richards lo perdió y el noruego no desaprovechó la oportunidad para vencer a Dean Henderson. Ahí estuvo la diferencia en todo el primer tiempo.