EN VIVO Crystal Palace 0-1 Manchester City con gol de Haaland GRATIS vía Disney+ por la Premier League: minuto a minuto

Manchester City se acerca al Arsenal en el primer lugar de la Premier League. Le gana al Crystal Palace en Selhurst Park con gol de Erling Haaland.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya se juega el complemento de Crystal Palace vs. Manchester City. El único gol del partido fue de Erling Haaland para los de Pep Guardiola.

CRYSTAL PALACE FUE SUPERIOR, PERO DESCUIDÓ A HAALAND UNA VEZ

El trabajo de Crystal Palace durante 40 minutos fue, prácticamente, perfecto. Anuló a Erling Haaland; le cortó las zonas de influencia a Bernardo Silva, a Rayan Cherki y a Phil Foden; y presionó alto cuando tuvo que hacerlo. En ataque, también tuvo buenas oportunidades como el mano a mano que desperdició Yéremy Pino.

Sin embargo, al minuto 41, dejó venir una vez al Manchester City y por la vía aérea. Matheus Nunes se la dio a la cabeza a Erling Haaland, quien quedó solo. Chris Richards lo perdió y el noruego no desaprovechó la oportunidad para vencer a Dean Henderson. Ahí estuvo la diferencia en todo el primer tiempo.

ERLING HAALAND SIGUE SUMANDO GOLES EN PREMIER

Con el que le marcó al Crystal Palace, Erling Haaland llegó a su gol 16 en esta Premier League 2025-26 (16 partidos). Es el máximo goleador del torneo y extiende su ventaja sobre Igor Thiago del Brentford, que tiene 11 (debe jugar aún esta fecha).

Su nivel en Premier League es realmente asombroso. Lleva 101 goles en 113 partidos disputados desde su llegada a mitad de 2022.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Manchester City le gana al Crystal Palace por 1-0 con gol de Erling Haaland. Jugó mejor el local, pero el único tanto lo marcó el noruego para los 'Citizens'.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DEL 1-0 DE ERLING HAALAND PARA MANCHESTER CITY

Erling Haaland no tuvo un buen primer tiempo, quedó muy aislado en el Manchester City y tocó poco el balón. Pero no necesita hacer mucho para ser influyente en el partido y lo demostró con este gol. Buen centro de Matheus Nunes. El noruego quedó solo porque Chris Richards lo pierde en la marca y, luego, es todo mérito del atacante para poner el 1-0.

44' PT: MATETA NO PUDO ANTE DONNARUMMA

Dos jugadas de peligro con Mateta como protagonista. Primero, el francés no logró llegar a un balón largo y Donnarumma le tocó el balón, provocando su caída en el área. Reclamaron penal en Crystal Palace, pero Darren England no cobró nada. Luego, poco después, tuvo un remate cruzado, bien detenido por el italiano.

43' PT: ¡NUEVE TOQUES DEL BALÓN DE HAALAND!

En todo el primer tiempo, Erling Haaland tuvo solo 9 toques de balón hasta el gol, según una estadística oficial de la Premier League.

41 'PT: ¡GOL DE ERLING HAALAND!

Apareció de cabeza Erling Haaland para poner el 1-0 para Manchester City.

36' PT: REMATE ALTO DE WHARTON

Tras un tiro libre, Crystal Palace encontró a Adam Wharton, quien se vio obligado a terminar la jugada con un remate alto y desviado.

35' PT: HAALAND, AISLADO

Manchester City no logra encontrar a Erling Haaland. Hay un buen trabajo defensivo del Crystal Palace para sostener al equipo visitante hasta tres cuartos y no sufrir al noruego.

33' PT: GRAN PASE DE WHARTON

Adam Wharton sigue demostrando que es uno de los mejores mediocentros de la Premier League. Le dio un gran pase filtrado a Ismaila Sarr, quien terminó definiendo afuera ante la salida de Donnarumma. La jugada fue anulada por offside, pero lo del volante del Crystal Palace fue de calidad.

29' PT: FODEN FORZÓ A HENDERSON

Primera chance clara de peligro para el Manchester City. Buen tiro libre con zurda de Phil Foden. Hubo una gran respuesta abajo de Dean Henderson para evitar el primer gol del partido.

23' PT: CENTRO ALTO PARA MATETA

Buena jugada de Daichi Kamada para llegar hasta tres cuartos. Le dio un buen pase con ventaja a Sarr, quien mandó un centro alto y sin dirección. Mateta llegaba dispuesto a cabecear a gol, pero no le llegó el balón.

22' PT: CERCA REIJNDERS

Buen pase largo de Rayan Cherki para la subida de Tijjani Reijnders. No alcanzó a dominar el balón o hubiese quedado mano a mano con Dean Henderson.

20' PT: CAYÓ PINO DENTRO DEL ÁREA

Buen pie a pie de Yéremy Pino para llevarse el balón. La defensa de Manchester City lo contuvo y el delantero del Crystal Palace cayó dentro del área. Se pidió penal, pero no pasó absolutamente nada. Siguen 0-0.

16' PT: ¡SE LO PERDIÓ PINO!

Yéremy Pino quedó mano a mano con Gianluigi Donnarumma. Quiso definir por arriba de Gianluigi Donnarumma. El balón dio en el travesaño y se fue afuera.

10' PT: PRIMERA APROXIMACIÓN DEL CRYSTAL PALACE

Luchó Mateta, luchó Sarr y todo terminó en un remate desviado de Nathaniel Clyne.

7' PT: PARTIDO DETENIDO POR ATENCIÓN A GVARDIOL

Josko Gvardiol quedó en el suelo tras un choque arriba. El partido se detiene para que sea atendido por los médicos del Manchester City.

5' PT: MANCHESTER CITY, CON EL BALÓN

Hasta ahora, no hay remates al arco ni jugadas de peligro. Manchester City monopoliza la tenencia del balón, pero hay un buen orden defensivo del Crystal Palace.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Crystal Palace vs. Manchester City por la fecha 16 de la Premier League 2025-26.

¡SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO!

Crystal Palace y Manchester City ya salen al campo del Selhurst Park para su partido. Se viene la presentación, el sorteo de los capitanes y el inicio del partido.

ÁRBITROS PARA CRYSTAL PALACE VS. MANCHESTER CITY

Árbitro principal: Darren England.

Asistente 1: Scott Ledger.

Asistente 2: Akil Howson.

Cuarto árbitro: Anthony Backhouse.

Árbitro VAR: Matt Donohue.

Asistente VAR: Peter Wright.

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES ANTES DEL PARTIDO

Arsenal es líder con 36 puntos tras su sufrido triunfo ante Wolverhampton este sábado. Manchester City quedó con 31 en el segundo lugar y debe ganar para quedar a dos unidades (34). Tiene que jugar ante Crystal Palace, que está en el Top 5 con 26 unidades y podría superar al Chelsea (28) si gana.

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF
1 Arsenal 36 16 11 3 2 +20
2 Manchester City 31 15 10 1 4 +19
3 Aston Villa 30 15 9 3 3 +7
4 Chelsea 28 16 8 4 4 +12
5 Crystal Palace 26 15 7 5 3 +8
6 Liverpool 26 16 8 2 6 +2
7 Manchester United 25 15 7 4 4 +4
8 Everton 24 16 7 3 6 -1
9 Brighton and Hove Albion 23 16 6 5 5 +2
10 Sunderland 23 15 6 5 4 +1
11 Tottenham Hotspur 22 15 6 4 5 +7
12 Newcastle United 22 15 6 4 5 +2
13 Fulham 20 16 6 2 8 -3
14 Bournemouth 20 15 5 5 5 -3
15 Brentford 19 15 6 1 8 -3
16 Leeds United 15 15 4 3 8 -10
17 Nottingham Forest 15 15 4 3 8 -11
18 West Ham United 13 15 3 4 8 -12
19 Burnley 10 16 3 1 12 -15
20 Wolverhampton Wanderers 2 16 0 2 14 -26

¿CÓMO LLEGAN CRYSTAL PALACE Y MANCHESTER CITY AL PARTIDO?

Crystal Palace acumula tres victorias consecutivas tras su última derrota, que fue el pasado 30 de noviembre ante Manchester United como local (1-2). Desde entonces, le ganó al Burnley (0-1) y al Fulham (1-2) por Premier League y al Shelbourne FC (0-3) por Conference League. Todos estos triunfos fueron de visita.

Manchester City, por su parte, viene de cuatro triunfos seguidos desde que perdió ante Newcastle (2-1) por la liga inglesa y ante Bayer Leverkusen (0-2) por Champions. Le ganó al Leeds (3-2), al Fulham (4-5) y al Sunderland (3-0) por Premier e hizo lo propio, recientemente, ante Real Madrid (1-2) por la Liga de Campeones de la UEFA.

ALINEACIONES PARA CRYSTAL PALACE VS. MANCHESTER CITY

CRYSTAL PALACE: 1 Dean Henderson; 26 Chris Richards, 5 Maxence Lacroix, 6 Marc Guéhi; 17 Nathaniel Clyne, 20 Adam Wharton, 18 Daichi Kamada, 3 Tyrick Mitchell; 7 Ismaïla Sarr, 10 Yéremy Pino y 14 Jean-Philippe Mateta. DT: Oliver Glasner.

MANCHESTER CITY: 25 Gianluigi Donnarumma; 27 Matheus Nunes, 3 Rúben Dias, 24 Joško Gvardiol, 33 Nico O'Reilly; 20 Bernardo Silva, 14 Nico González, 4 Tijjani Reijnders; 47 Phil Foden, 10 Rayan Cherki y 9 Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

DURA VISITA PARA MANCHESTER CITY ANTE EL CRYSTAL PALACE

Manchester City tiene una dura visita a la casa del Crystal Palace, equipo de gran temporada y que está en el quinto lugar de la tabla de posiciones. Los 'Citizens' de Pep Guardiola y Erling Haaland no pueden perder de vista al Arsenal, que ya ganó en esta fecha. Deben ganar para seguir a dos puntos de distancia.

Por Hugo Avalos

El festejo de Erling Haaland tras su gol al Crystal Palace.
© Getty ImagesEl festejo de Erling Haaland tras su gol al Crystal Palace.

Crystal Palace y Manchester City disputan este domingo 14 de diciembre uno de los partidos más atractivos de la fecha 16 de la Premier League 2025-26. El Selhurst Park es el escenario para este duelo entre dos equipos que están en el Top 5 en la tabla de posiciones. El partido se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica.

