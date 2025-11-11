La euforia por el reciente tricampeonato en tienda crema se ha transformado en acción en el mercado de fichajes de fin de año. La directiva de Universitario de Deportes está cerca de concretar dos transferencias que se perfilan como las más significativas de la temporada, asegurando un ingreso millonario clave para las finanzas del club.

Dos salidas en Universitario de Deportes

La inminente salida de Jairo Concha es la situación más avanzada. El mediocampista, pieza fundamental en el título por su madurez, visión de juego y capacidad goleadora, despierta gran interés. La Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos lidera la puja, aunque también hay ofertas concretas desde Portugal y la Liga MX. Las negociaciones están muy avanzadas, y solo resta la aprobación final de la directiva y el jugador para materializar el anhelado salto al fútbol internacional.

Jairo Concha y César Inga en Universitario. (Foto: X).

Por su parte, el defensor César Inga, considerado una de las mayores proyecciones del plantel, también se alista para emigrar. El polifuncional zaguero ha llamado la atención del fútbol argentino, con clubes como Racing Club viéndolo como potencial lateral izquierdo. Al igual que Concha, la MLS es otro destino fuerte para Inga. Su versatilidad para ocupar distintas posiciones defensivas es un plus muy valorado por los clubes extranjeros que buscan talentos con alto potencial de revalorización.

Universitario ganaría un dinero importante

La concreción de estas dos ventas representa un impacto económico considerable. Según portales especializados, el valor de mercado combinado de Concha e Inga roza los 3 millones de euros. Estos ingresos no solo permitirían sanear las cuentas de Universitario, sino también asegurar el capital necesario para la contratación de refuerzos de jerarquía internacional. El objetivo principal es afrontar con garantías la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La alta probabilidad de estas transferencias ha sido corroborada por la prensa deportiva. La periodista Vanessa Almenara, en Fútbol Champán, afirmó que las ofertas por ambos jugadores son “ciertas”, considerando su permanencia en el equipo para la próxima temporada como “muy improbable”, lo que subraya la seriedad de las negociaciones y la disposición del club a facilitar la salida de sus figuras bajo términos económicos beneficiosos.

Universitario podría vender este año

Esta ventana de transferencias marca un momento de transición para la “U”. La partida de dos jugadores clave forzará al comando técnico a buscar reemplazos de nivel. La expectativa de la afición y la directiva es que las ventas se cierren pronto para reinvertir los ingresos en sustitutos que mantengan la competitividad del equipo y permitan seguir luchando por los objetivos deportivos más ambiciosos.

