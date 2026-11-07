Alineaciones de Asociacion Deportiva Tarma y Sporting Cristal por la Liga 1: formaciones probables

Asociacion Deportiva Tarma recibe a Sporting Cristal este sábado 7 de noviembre desde las 13:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Asociacion Deportiva Tarma viene de empatar 2-2 con Comerciantes Unidos y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Sporting Cristal viene de ganarle 5-0 a FC Cajamarca y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Asociacion Deportiva Tarma y Sporting Cristal
Asociacion Deportiva Tarma (4-2-3-1): Juan Valencia, Elias Alejandro Ramos, Joaquin Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Nunez, Angel Ojeda Allauca, Joao Rojas, Luis Perez, Juan Lucumi, Said Peralta, Marco Rodriguez. DT: Victor Rivera.
Sporting Cristal (4-2-3-1): Diego Enriquez, Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Luis Abram, Leonardo Diaz Laffore, Yoshimar Yotun, Luis Iberico, Martin Tavara, Santiago Emanuel Gonzalez, Hernan Barcos, Maxloren Castro. DT: Roberto Mosquera.
La previa de Asociacion Deportiva Tarma y Sporting Cristal: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 13:00 (hora de Perú)
- Próximo partido de Asociacion Deportiva Tarma: vs. Cusco, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Sporting Cristal: vs. Cienciano, domingo 22 de noviembre