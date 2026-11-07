Alineaciones de Asociacion Deportiva Tarma y Sporting Cristal por la Liga 1: formaciones probables

Asociacion Deportiva Tarma y Sporting Cristal se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Asociacion Deportiva Tarma recibe a Sporting Cristal este sábado 7 de noviembre desde las 13:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga 1. Asociacion Deportiva Tarma viene de empatar 2-2 con Comerciantes Unidos y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Sporting Cristal viene de ganarle 5-0 a FC Cajamarca y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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