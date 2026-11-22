Sporting Cristal y Cienciano se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sporting Cristal recibe a Cienciano este domingo 22 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. Sporting Cristal viene de empatar 1-1 con Asociacion Deportiva Tarma y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Cienciano viene de caer 1-2 ante Sport Huancayo y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.