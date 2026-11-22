Sporting Cristal recibe a Cienciano este domingo 22 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. Sporting Cristal viene de empatar 1-1 con Asociacion Deportiva Tarma y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Cienciano viene de caer 1-2 ante Sport Huancayo y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sporting Cristal y Cienciano
Sporting Cristal (4-2-3-1): Diego Enríquez, Leandro Sosa, Juan Cruz González, Rafael Lutiger, Cristiano Silva, Agustín Álvarez Wallace, Luis Iberico, Yoshimar Yotún, Santiago Emanuel González, Hernán Barcos, Maxloren Castro. DT: Roberto Mosquera.
Cienciano (4-2-3-1): Gonzalo Falcón, Claudio Núñez, Rotceh Aguilar, Kevin Becerra, Marcos Martinich, Gerson Barreto, Ray Sandoval, Santiago Arias, Cristian Souza España, Carlos Garcés, Neri Bandiera. DT: Cristian Ruggeri.
La previa de Sporting Cristal y Cienciano: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Perú)
- Historial: 55 cruces — Sporting Cristal ganó 23, Cienciano ganó 19 y empataron 13
- Último antecedente: 31/05/2026: Cienciano 3-2 Sporting Cristal