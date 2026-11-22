Sporting Cristal y Cienciano se enfrentan este domingo 22 de noviembre, por la fecha 17 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Sporting Cristal recibe a Cienciano este domingo 22 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. Sporting Cristal tiene en la mira el segundo lugar y necesita que los puntos no se le escapen en casa. Cienciano, en cambio, llega con la urgencia de cortar una racha que ya le duele.

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Para los celestes es una chance de seguir pegados a la punta de la Liga 1, mientras que para los cusqueños cada partido que pasa sin sumar los acerca más a un cierre de año complicado.

La actualidad de ambos equipos

Sporting Cristal no perdió en sus últimos tres compromisos, con un empate ante Tarma de visitante que le cortó un poco el envión, pero antes había goleado 5-0 a Cajamarca y superado a Alianza Lima en un partidazo de seis goles. Está segundo con 32 puntos y no quiere ceder terreno en la pelea de arriba.

Cienciano llega golpeado, con dos derrotas al hilo que lo dejaron en la mitad de la tabla sin margen para relajarse. Cayó como local ante Sport Huancayo y después también de visitante frente a Alianza Lima, aunque en el partido anterior a esa racha había goleado 3-0 a Atlético Grau, señal de que el equipo todavía tiene con qué hacer daño cuando le sale el funcionamiento.

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El historial entre Sporting Cristal y Cienciano

El historial entre ambos está bastante parejo pese a los 55 enfrentamientos: Sporting Cristal ganó 23, Cienciano 19 y hubo 13 empates, con los celestes sacando algo de diferencia en los goles convertidos.

En los cruces más recientes Cienciano viene de imponerse 3-2, cortando una racha en la que Sporting Cristal había ganado el duelo anterior por 2-1. Antes de eso hubo paridad en varios resultados, con una goleada 5-1 a favor de los celestes de por medio que todavía se recuerda en Cusco.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 31/05/2026 Cienciano vs. Sporting Cristal 3-2 Liga 1 07/11/2025 Sporting Cristal vs. Cienciano 2-1 Liga 1 05/07/2025 Cienciano vs. Sporting Cristal 1-1 Liga 1 27/07/2024 Sporting Cristal vs. Cienciano 5-1 Liga 1 10/02/2024 Cienciano vs. Sporting Cristal 2-2 Liga 1 23/10/2023 Cienciano vs. Sporting Cristal 1-0 Liga 1 02/06/2023 Sporting Cristal vs. Cienciano 4-2 Liga 1 11/09/2022 Sporting Cristal vs. Cienciano 4-1 Liga 1 23/04/2022 Cienciano vs. Sporting Cristal 0-1 Liga 1 01/10/2021 Cienciano vs. Sporting Cristal 2-1 Liga 1

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Sport Huancayo vs. Universitario — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis