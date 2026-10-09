Alineaciones de Universitario y Melgar por la Liga 1: formaciones probables

Se viene Universitario vs. Melgar este sábado 10 de octubre desde las 19:00 hora de Perú por la Liga 1: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Universitario y Melgar
Universitario viene de caer 0-4 ante Deportivo Garcilaso y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Melgar viene de empatar 1-1 con Sport Boys y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Universitario y Melgar
Universitario (3-1-4-2): Diego Romero, Caín Jair Fara, William Riveros, Anderson Santamaria, Cesar Inga, Piero Quispe, Jairo Concha, Andy Polo, Jorge Murrugarra, Alex Valera, Gianluca Lapadula. DT: Fabian Bustos.
Melgar (4-4-2): Jorge Cabezudo, Nelson Cabanillas, Leonel Gonzalez, Juan Escobar, Matias Lazo, Johnny Vidales, Kevin Minda, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar, Bernardo Cuesta, Nicolas Quagliata. DT: Miguel Rondelli.
Suplentes de Universitario: Hector Fertoli, Horacio Calcaterra, Juan Manuel Requena, Edison Flores, Jordan Guivin, Miguel Vargas, Adrian Quiroz, Aldo Corzo, Lisandro Alzugaray, Jorge Gutierrez, Bryan Reyna.
Suplentes de Melgar: Alec Deneumostier, Lautaro Guzman, Carlos Caceda, Jefferson Caceres, Gian Garcia, Matias Zegarra, Horacio Orzan, Franco Zanelatto, Jhamir D'Arrigo, Jesus Alcantar.
La previa de Universitario y Melgar: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de Perú)
- Historial: 63 cruces — Universitario ganó 28, Melgar ganó 17 y empataron 18
- Último antecedente: 19/04/2026: Melgar 2-1 Universitario
- Próximo partido de Universitario: vs. Alianza Atletico, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Melgar: vs. Deportivo Garcilaso, sábado 17 de octubre