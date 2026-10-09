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Liga 1

Alineaciones de Universitario y Melgar por la Liga 1: formaciones probables

Universitario y Melgar se enfrentan este sábado 10 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Universitario vs. Melgar, Liga 1
Universitario vs. Melgar, Liga 1

Se viene Universitario vs. Melgar este sábado 10 de octubre desde las 19:00 hora de Perú por la Liga 1: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Universitario y Melgar

Universitario viene de caer 0-4 ante Deportivo Garcilaso y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Melgar viene de empatar 1-1 con Sport Boys y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Universitario y Melgar

Universitario (3-1-4-2): Diego Romero, Caín Jair Fara, William Riveros, Anderson Santamaria, Cesar Inga, Piero Quispe, Jairo Concha, Andy Polo, Jorge Murrugarra, Alex Valera, Gianluca Lapadula. DT: Fabian Bustos.

Melgar (4-4-2): Jorge Cabezudo, Nelson Cabanillas, Leonel Gonzalez, Juan Escobar, Matias Lazo, Johnny Vidales, Kevin Minda, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar, Bernardo Cuesta, Nicolas Quagliata. DT: Miguel Rondelli.

Suplentes de Universitario: Hector Fertoli, Horacio Calcaterra, Juan Manuel Requena, Edison Flores, Jordan Guivin, Miguel Vargas, Adrian Quiroz, Aldo Corzo, Lisandro Alzugaray, Jorge Gutierrez, Bryan Reyna.

Suplentes de Melgar: Alec Deneumostier, Lautaro Guzman, Carlos Caceda, Jefferson Caceres, Gian Garcia, Matias Zegarra, Horacio Orzan, Franco Zanelatto, Jhamir D'Arrigo, Jesus Alcantar.

La previa de Universitario y Melgar: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de Perú)
  • Historial: 63 cruces — Universitario ganó 28, Melgar ganó 17 y empataron 18
  • Último antecedente: 19/04/2026: Melgar 2-1 Universitario
  • Próximo partido de Universitario: vs. Alianza Atletico, domingo 18 de octubre
  • Próximo partido de Melgar: vs. Deportivo Garcilaso, sábado 17 de octubre
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