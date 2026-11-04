El gol de Álex Valera y el tacazo de Caín Fara para los goles de Universitario ante Sport Boys

Álex Valera y Caín Fara rescataron a Universitario de Deportes ante Sport Boys. El delantero marcó el descuento y el defensor argentino le dio el empate a la ‘U’ con un tacazo en el área chica para el 2-2 definitivo. Fueron dos goles importantes para que el conjunto ‘crema’ siga en la pelea por el Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026.
Universitario lo perdía 0-2 en el Estadio Monumental U Marathon hasta el minuto 88 de juego. Sport Boys hizo un trabajo muy sacrificado para presionar e incomodar a su rival. Los goles de Christian Cueva, de penal, y de Percy Liza parecían darle el triunfo, pero no fue así.
Primero, al minuto 88, Álex Valera fusiló a Diego Melián y se tomó revancha del penal que le atajó para poner el descuento 1-2. El gol llegó desde un centro de Andy Polo que Gianluca Lapadula nunca dio por perdido y terminó por asistir de cabeza a ‘Nazário’ para que este convierta el primer tanto del local.
Tres minutos más tarde, luego de un balón detenido y un despeje, un nuevo centro de Polo desde la derecha encontró a Caín Fara en el área chica. El balón le quedó de espaldas al arco y no dudó en meter el tacazo para meter el balón entre el palo y la defensa de Hansell Riojas. Diego Melián tampoco pudo hacer nada y así se decretó el 2-2.
Para Álex Valera fue su gol número 20 de la temporada, el número 18 en Liga 1 2026, llegando a los 10 en el Torneo Clausura. Para Fara, en tanto, fue su cuarto gol de la temporada, el primero en este certamen, ya que su último tanto había sido el 3 de mayo en el 4-1 ante Juan Pablo II College.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Universitario 2-2 Sport Boys
Por su parte, para Gianluca Lapadula fue su cuarta asistencia en este Clausura 2026 lo que muestra lo determinante que es en el área aún sin gol. Mientras que Andy Polo dio su primera asistencia en este torneo y es la cuarta en el año, ya que tenía tres en el Apertura.
Universitario igualó a Sporting Cristal y Sport Huancayo
Con este empate, Universitario desperdició la oportunidad de ser único líder del Torneo Clausura 2026. En cambio, al sumar una unidad, quedó con la misma cantidad de puntos que Sporting Cristal y Sport Huancayo (31).
Sin embargo, el ganador del certamen, por ahora, sería Cristal por mejor diferencia de gol, ya que tiene +17, mientras que la ‘U’ está con +11 y el ‘Rojo Matador’ con +8.
TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA 2026
|POS
|EQUIPOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|PUNTOS
|1
|Sporting Cristal
|15
|10
|1
|4
|+17
|31
|2
|Universitario de Deportes
|15
|9
|4
|2
|+11
|31
|3
|Sport Huancayo
|15
|10
|1
|4
|+8
|31
|4
|Deportivo Garcilaso
|15
|9
|1
|5
|+12
|28
|5
|Alianza Lima
|15
|8
|4
|3
|+8
|28
|6
|Alianza Atlético
|15
|9
|1
|5
|+1
|28
|7
|FBC Melgar
|15
|7
|5
|3
|+8
|26
|8
|Juan Pablo II College
|15
|7
|4
|4
|+8
|25
|9
|Sport Boys
|15
|7
|4
|4
|+6
|25
|10
|Cusco FC
|15
|8
|0
|7
|+5
|24
|11
|Atlético Grau
|15
|5
|3
|7
|-6
|18
|12
|Cienciano
|15
|5
|2
|8
|-3
|17
|13
|Comerciantes Unidos
|15
|3
|6
|6
|-1
|15
|14
|Los Chankas
|15
|3
|4
|8
|-16
|13
|15
|ADT
|15
|2
|5
|8
|-13
|11
|16
|Deportivo Moquegua
|15
|2
|5
|8
|-14
|11
|17
|FC Cajamarca
|15
|3
|2
|10
|-16
|11
|18
|UTC
|15
|1
|2
|12
|-15
|5
DATOS CLAVE
- Empate 2-2 de Universitario y Sport Boys con goles de Álex Valera y Fara.
- 20 goles alcanzó Álex Valera en la temporada 2026 al marcar su tanto.
- 31 puntos sumó Universitario, igualando el liderato del Clausura 2026 con Sporting Cristal.