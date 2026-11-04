El gol de Álex Valera y el tacazo de Caín Fara para los goles de Universitario ante Sport Boys

Álex Valera y Caín Fara le dieron el empate a Universitario en los últimos minutos ante Sport Boys. Mira sus goles.

Álex Valera y Caín Fara rescataron a Universitario de Deportes ante Sport Boys. El delantero marcó el descuento y el defensor argentino le dio el empate a la ‘U’ con un tacazo en el área chica para el 2-2 definitivo. Fueron dos goles importantes para que el conjunto ‘crema’ siga en la pelea por el Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026.

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Universitario lo perdía 0-2 en el Estadio Monumental U Marathon hasta el minuto 88 de juego. Sport Boys hizo un trabajo muy sacrificado para presionar e incomodar a su rival. Los goles de Christian Cueva, de penal, y de Percy Liza parecían darle el triunfo, pero no fue así.

Primero, al minuto 88, Álex Valera fusiló a Diego Melián y se tomó revancha del penal que le atajó para poner el descuento 1-2. El gol llegó desde un centro de Andy Polo que Gianluca Lapadula nunca dio por perdido y terminó por asistir de cabeza a ‘Nazário’ para que este convierta el primer tanto del local.

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Tres minutos más tarde, luego de un balón detenido y un despeje, un nuevo centro de Polo desde la derecha encontró a Caín Fara en el área chica. El balón le quedó de espaldas al arco y no dudó en meter el tacazo para meter el balón entre el palo y la defensa de Hansell Riojas. Diego Melián tampoco pudo hacer nada y así se decretó el 2-2.

Para Álex Valera fue su gol número 20 de la temporada, el número 18 en Liga 1 2026, llegando a los 10 en el Torneo Clausura. Para Fara, en tanto, fue su cuarto gol de la temporada, el primero en este certamen, ya que su último tanto había sido el 3 de mayo en el 4-1 ante Juan Pablo II College.

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Por su parte, para Gianluca Lapadula fue su cuarta asistencia en este Clausura 2026 lo que muestra lo determinante que es en el área aún sin gol. Mientras que Andy Polo dio su primera asistencia en este torneo y es la cuarta en el año, ya que tenía tres en el Apertura.

Universitario igualó a Sporting Cristal y Sport Huancayo

Con este empate, Universitario desperdició la oportunidad de ser único líder del Torneo Clausura 2026. En cambio, al sumar una unidad, quedó con la misma cantidad de puntos que Sporting Cristal y Sport Huancayo (31).

Sin embargo, el ganador del certamen, por ahora, sería Cristal por mejor diferencia de gol, ya que tiene +17, mientras que la ‘U’ está con +11 y el ‘Rojo Matador’ con +8.

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TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA 2026

POS EQUIPOS PJ PG PE PP DIF PUNTOS 1 Sporting Cristal 15 10 1 4 +17 31 2 Universitario de Deportes 15 9 4 2 +11 31 3 Sport Huancayo 15 10 1 4 +8 31 4 Deportivo Garcilaso 15 9 1 5 +12 28 5 Alianza Lima 15 8 4 3 +8 28 6 Alianza Atlético 15 9 1 5 +1 28 7 FBC Melgar 15 7 5 3 +8 26 8 Juan Pablo II College 15 7 4 4 +8 25 9 Sport Boys 15 7 4 4 +6 25 10 Cusco FC 15 8 0 7 +5 24 11 Atlético Grau 15 5 3 7 -6 18 12 Cienciano 15 5 2 8 -3 17 13 Comerciantes Unidos 15 3 6 6 -1 15 14 Los Chankas 15 3 4 8 -16 13 15 ADT 15 2 5 8 -13 11 16 Deportivo Moquegua 15 2 5 8 -14 11 17 FC Cajamarca 15 3 2 10 -16 11 18 UTC 15 1 2 12 -15 5

DATOS CLAVE