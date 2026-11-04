Alianza Lima confirmó la grave lesión de Renzo Garcés y cuánto tiempo estaría fuera de las canchas

Renzo Garcés es baja dentro de Alianza Lima. El club reveló la lesión que sufrió, ante Cienciano, donde salió cambiado. Y lo que se perdería.

Encendieron las alarmas en el cuadro blanquiazul tras el reciente compromiso frente a Cienciano por el torneo local. El defensor central Renzo Garcés generó gran preocupación en el comando técnico al abandonar el terreno de juego tras sufrir un fuerte impacto.

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La salida del zaguero no pasó desapercibida para los aficionados, quienes temían lo peor ante la violencia del choque. La decisión del cuerpo médico en Alianza Lima, fue inmediata para evitar complicaciones mayores en la salud del futbolista.

Renzo Garcés podría perderse duelos con Alianza Lima. (Foto: X).

Pablo Guede reveló el parte médico de Renzo Garcés

Fue el propio director técnico argentino Pablo Guede quien rompió el silencio en una reciente entrevista concedida al programa Doble Punta. Durante la conversación, el estratega confirmó que el zaguero de 30 años sufrió una fractura en la nariz durante el desarrollo del encuentro.

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“Se rompió la nariz, es increíble. Él quería seguir jugando, pero el doctor me dijo que si volvía a recibir un golpe ahí, se le metía la nariz y ahí sí iba a necesitar operación, por eso lo saqué”, sostuvo el entrenador de Alianza Lima sobre la determinación tomada en el banquillo.

Tiempo de recuperación y partidos que se perdería en Alianza Lima

Respecto al tiempo exacto que permanecerá alejado de las canchas, la institución blanquiazul se mantendrá a la espera de las evaluaciones médicas exhaustivas programadas para las próximas horas. El diagnóstico definitivo determinará los plazos reales de su retorno al trabajo competitivo.

Pese a la alarma inicial, el primer reporte médico señala que el defensor no requerirá ingresar al quirófano, lo cual resulta positivo para acortar los tiempos de rehabilitación. La prioridad del club es salvaguardar la integridad del jugador antes de autorizar su reaparición.

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Los partidos que se podría perder Renzo Garcés

El departamento médico oficializará pronto qué partidos del campeonato terminará perdiéndose el referente de la zaga íntima. La evolución de la inflamación en las siguientes 48 horas será fundamental para definir los pasos a seguir.

Existe la posibilidad de que Renzo Garcés acelere su vuelta a las canchas utilizando una máscara de protección facial hecha a medida. De esta manera, Alianza Lima buscará contar lo antes posible con una de sus piezas clave en la defensa.

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