Gol de penal a lo Panenka de Christian Cueva para el 1-0 de Sport Boys tras penal sobre Carlos Zambrano

Tras revisar en el VAR la falta de Gianluca Lapadula sobre Carlos Zambrano, Micke Palomino confirmó el penal. Cueva la picó y Sport Boys le gana a Universitario en el Monumental.

Christian Cueva marcó el primer gol del partido entre Universitario de Deportes y Sport Boys en el Monumental. A lo Panenka, convirtió de penal el 1-0 para el conjunto ‘rosado’, luego de una infracción que recibió Carlos Zambrano de Gianluca Lapadula. Micke Palomino cobró la falta, aunque tuvo que ir al VAR llamado por César García Sarmiento.

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Poco antes de los 25 minutos, Palomino vio falta de Lapadula sobre Zambrano luego de un tiro de esquina. Luego de la revisión en el VAR, terminó por confirmar su decisión al ver un presunto toque del delantero sobre el defensor. Así, el equipo de Carlos Desio tuvo la oportunidad desde los 12 pasos.

Así, Christian Cueva tuvo la oportunidad perfecta de marcar el primer gol del partido. Y no falló. La picó mientras que Miguel Vargas, reemplazante de Diego Romero, se tiró a un lado. Así, a lo Panenka, ‘Aladino’ puso el 1-0 tras su gran ejecución.

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