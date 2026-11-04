Predicción Liga 1 2026: resultado exacto de Universitario vs. Sport Boys, según la IA

En la previa del duelo entre Universitario vs. Sport Boys, la tecnología analizó las condiciones de los equipos y lanzó un veredicto del resultado final en el Estadio Monumental. A continuación, conoce exactamente la predicción.

El día de hoy se completa la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 con el partido entre Universitario de Deportes vs. Sport Boys. El Estadio Monumental recibirá a dos equipos que necesitan ganar a como de lugar para conseguir los objetivos en este tramo final del campeonato. Además de los análisis futbolísticos en la previa, ahora la Inteligencia Artificial reveló el trámite y el marcador exacto del duelo.

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En cuanto a los antecedentes más recientes de los equipos, recordemos que Universitario de Deportes viene de vencer 3-1 a Atlético Grau en el Estadio Mansiche de Trujillo y Sport Boys logró una enorme victoria ante Cusco FC en condición de visita jugando en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Es decir, ambos planteles vienen muy entonados para encontrarse esta noche.

Dicho todo esto, la Inteligencia Artificial reveló que Universitario de Deportes no tendrá muchos problemas para imponerse con contundencia a Sport Boys y lograrán un triunfo muy cómodo por 3-0 en el Estadio Monumental. El poder ofensivo de los merengues jugando en casa evidencia una probabilidad de hasta un 85% de que efectivamente pueda cumplirse esta predicción tecnologíca.

Las razones de la Inteligencia Artificial para la victoria de Universitario ante Sport Boys

Sabiendo que un triunfo los coloca en la cima del Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes saldrá a asfixiar desde el primer minuto. El sistema 3-5-2 de Fabián Bustos utilizará a Andy Polo y César Inga como extremos netos, ensanchando la cancha y obligando a la zaga rosada a estirarse. Esta amplitud generará los espacios interiores necesarios para que los volantes cremas filtren pases al área.

saldrá a asfixiar desde el primer minuto. El sistema 3-5-2 de utilizará a y como extremos netos, ensanchando la cancha y obligando a la zaga rosada a estirarse. Esta amplitud generará los espacios interiores necesarios para que los volantes cremas filtren pases al área. Sport Boys llega con ausencias que desequilibran por completo su pizarra. No podrán contar con Yuriel Celi (expulsado) en la creación, ni con Gustavo Dulanto en la zaga central (por cláusula de préstamo). Sin su principal generador de fútbol en el mediocampo y con una defensa rearmada, el equipo chalaco perderá los duelos individuales frente a la intensidad física de la volante merengue.

llega con ausencias que desequilibran por completo su pizarra. No podrán contar con (expulsado) en la creación, ni con en la zaga central (por cláusula de préstamo). Sin su principal generador de fútbol en el mediocampo y con una defensa rearmada, el equipo chalaco perderá los duelos individuales frente a la intensidad física de la volante merengue. El volumen ofensivo de Universitario de Deportes atraviesa su mejor momento de la temporada. Gianluca Lapadula acumula una racha goleadora importante y Álex Valera sigue siendo la referencia física en el área. Ante una defensa de Sport Boys que estadísticamente suele ceder rebotes cuando es sometida a presión alta, la jerarquía de los delanteros cremas garantiza un alto porcentaje de conversión en las oportunidades.

atraviesa su mejor momento de la temporada. acumula una racha goleadora importante y sigue siendo la referencia física en el área. Ante una defensa de que estadísticamente suele ceder rebotes cuando es sometida a presión alta, la jerarquía de los delanteros cremas garantiza un alto porcentaje de conversión en las oportunidades. Al carecer de Yuriel Celi para la transición defensa-ataque, Sport Boys dependerá exclusivamente de la velocidad de Jostin Alarcón por las bandas. Sin embargo, Universitario de Deportes monopolizará la posesión del balón. La línea de tres centrales merengues, jugando adelantada, anticipará cualquier intento de pelotazo largo hacia Christian Cueva o Luis Urruti, asilando a los atacantes visitantes y asegurando que el arquero local tenga un partido sin mayores sobresaltos.

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Horarios de Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (jueves 05/11)

Canales de Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

DATOS CLAVES

Universitario vs. Sport Boys se juega a las 20:30 en el Estadio Monumental .

se juega a las en el . Inteligencia Artificial pronostica victoria de Universitario por 3-0 con un 85% de probabilidad.

pronostica victoria de por con un de probabilidad. Yuriel Celi y Gustavo Dulanto son bajas confirmadas en Sport Boys hoy.