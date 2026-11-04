Horacio Melgarejo se peleó en vivo y calificó a conductor de L1 MAX: “Tú eres malo como periodista”

Tras la derrota de Cienciano 1-0 ante Alianza Lima. Horacio Melgarejo compareció ante la prensa por ser expulsado y causar revuelo en Matute.

Un tenso cruce verbal en vivo sacudió la postrimería del choque entre Alianza Lima y Cienciano en Matute. El técnico del club cusqueño, Horacio Melgarejo, encaró a la mesa de transmisión y apuntó directamente contra el conductor de L1 MAX, Ricardo Montoya.

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El estratega argentino no dudó en personalizar el reclamo durante la entrevista post-partido. Sin rodeos en la transmisión en directo, Melgarejo sentenció la labor del comunicador al calificarlo como una buena persona, pero “malo como periodista”, elevando al máximo la temperatura en la mesa.

Horacio Melgarejo el protagonista de la jornada. (Foto: Movistar Deportes).

El choque en vivo contra la mesa de L1 MAX

La confrontación estalló cuando el DT dejó entrever una marcada persecución en su contra por parte de los panelistas. Melgarejo recriminó que la prensa no mide con la misma vara otros incidentes más graves del fútbol peruano.

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El clima hostil terminó de alterar la conversación con el equipo del programa deportivo. El choque directo con Montoya dejó en evidencia la molestia del DT imperial ante las críticas recibidas por su expulsión en el campo de juego.

El descargo tras la polémica expulsión en Matute

Horacio Melgarejo compareció ante los medios luego de caer 1-0 ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. Su salida con tarjeta roja y la reacción posterior en la banca habían generado un fuerte revuelo en el recinto victoriano.

Durante su intervención, el técnico ofreció disculpas a la institución de Cienciano y a sus hinchas. Reconoció abiertamente que equivocó la forma al actuar en el terreno de juego, aunque minimizó el impacto mediático de su expulsión.

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✅ EN VIVO Horacio Melgarejo



"Yo tengo mi opinión, manejo en el grupo es una cosa y disciplina en la cancha es otra cosa"#L1Radio



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La disculpa al club y la molestia con la prensa

“La gente de Cienciano… Eso está descartado, la disculpa, pero tampoco maté a nadie. Pasaron cosas peores en estos meses y la prensa tampoco habla tanto de eso, así que le pido disculpas al que le tengo que pedir”, expresó enfático el estratega.

Antes de dar por concluido el diálogo, el argentino insistió en que existen hechos más delicados que se pasan por alto en el torneo local. Con un evidente malestar, cerró su intervención reiterando sus disculpas a la afición blanquiazul antes del cruce periodístico.

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