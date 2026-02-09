Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Asesor FIFA dio su veredicto sobre el penal que dio Kevin Ortega y la actuación del VAR

Miguel Scime no se guardó nada y reveló cual habría sido la decisión correcta en dicha situación. Conoce todo lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Asesor FIFA se refirió a arbitraje de Kevin Ortega
© Composición Bolavip PerúAsesor FIFA se refirió a arbitraje de Kevin Ortega

Miguel Scime, analista y especialista en arbitraje, se pronunció de manera contundente sobre la acción protagonizada por Williams Riveros, jugador de Universitario, frente a Cusco FC, una jugada que fue sancionada como penal y que terminó marcando el empate en el duelo correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura.

Publicidad

Durante el programa ‘Denganche’, el argentino fue consultado por algunas jugadas específicas que dejó el duelo entre ‘cremas’ y ‘dorados’. Entre ellas, la acción más discutida del partido: la infracción de Riveros sobre Fuentes dentro del área.

“Antes de juzgar la decisión, es necesario analizar el contexto. Kevin Ortega estaba muy bien posicionado y su primera reacción fue dejar seguir el juego. Si analizamos la acción, es cierto que el defensor salta con el brazo extendido por el propio movimiento corporal, pero el contacto que se produce es apenas un roce propio de la fricción natural de un encuentro“, expresó en primera instancia.

¿Qué dijo sobre el accionar de Kevin Ortega?

Posteriormente, Scime sostuvo que la decisión inicial de Ortega de permitir que la jugada continúe fue acertada, explicando que para sancionar una infracción evidente debía existir un contacto adicional con el brazo por parte del defensor de Universitario.

Publicidad

Para que se considere infracción, tendría que haber un movimiento adicional del brazo o un golpe claro sobre el rostro del adversario. Ortega, que es un árbitro con experiencia internacional y no un primerizo, interpretó correctamente en tiempo real y dejó continuar”, agregó.

El grave error que cometió Kevin Ortega

Universitario toma medida radical contra la CONAR luego del penal cobrado por Kevin Ortega ante Cusco FC

ver también

Universitario toma medida radical contra la CONAR luego del penal cobrado por Kevin Ortega ante Cusco FC

No obstante, el especialista señaló que la falla estuvo en la intervención del VAR al llamar al árbitro principal para mostrarle la acción en cámara lenta, lo que exagera la percepción del contacto y la saca del contexto de una disputa normal de juego, terminando por condicionar la decisión final de Kevin Ortega.

“Lamentablemente, el VAR interviene e invita al árbitro a realizar una revisión en campo. El problema nace cuando le muestran la jugada exclusivamente en cámara lenta (slow motion), ya que esto magnifica el gesto”, explicó.

Publicidad

Asimismo, dejó en claro lo siguiente: “La cámara lenta descontextualiza la velocidad real y suele inducir a percepciones equivocadas sobre la intensidad de la acción“, sentenció.

Tweet placeholder

DATOS CLAVES

  • Miguel Scime sostuvo que la jugada de Williams Riveros fue un roce natural y no debió sancionarse como penal.
Publicidad
  • El analista criticó al VAR por mostrar la acción en cámara lenta, lo que descontextualiza la intensidad y velocidad real.
  • Scime respaldó la decisión inicial de Kevin Ortega de dejar seguir el juego, calificándola como la correcta.
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
La decisión de la CONAR después del polémico penal que cobró Kevin Ortega contra Universitario
Liga 1

La decisión de la CONAR después del polémico penal que cobró Kevin Ortega contra Universitario

Universitario toma medida radical contra la CONAR tras penal cobrado por Kevin Ortega
Universitario

Universitario toma medida radical contra la CONAR tras penal cobrado por Kevin Ortega

Presidente de la CONAR confirmó error de Kevin Ortega y anuncia contundentes medidas para Liga 1
Liga 1

Presidente de la CONAR confirmó error de Kevin Ortega y anuncia contundentes medidas para Liga 1

Mientras Girotti no sabe lo que es anotar en Alianza Lima, Hernán Barcos suma otro gol en FC Cajamarca
Liga 1

Mientras Girotti no sabe lo que es anotar en Alianza Lima, Hernán Barcos suma otro gol en FC Cajamarca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo