Asesor FIFA dio su veredicto sobre el penal que dio Kevin Ortega y la actuación del VAR

Miguel Scime, analista y especialista en arbitraje, se pronunció de manera contundente sobre la acción protagonizada por Williams Riveros, jugador de Universitario, frente a Cusco FC, una jugada que fue sancionada como penal y que terminó marcando el empate en el duelo correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura.

Publicidad

Publicidad

Durante el programa ‘Denganche’, el argentino fue consultado por algunas jugadas específicas que dejó el duelo entre ‘cremas’ y ‘dorados’. Entre ellas, la acción más discutida del partido: la infracción de Riveros sobre Fuentes dentro del área.

“Antes de juzgar la decisión, es necesario analizar el contexto. Kevin Ortega estaba muy bien posicionado y su primera reacción fue dejar seguir el juego. Si analizamos la acción, es cierto que el defensor salta con el brazo extendido por el propio movimiento corporal, pero el contacto que se produce es apenas un roce propio de la fricción natural de un encuentro“, expresó en primera instancia.

¿Qué dijo sobre el accionar de Kevin Ortega?

Posteriormente, Scime sostuvo que la decisión inicial de Ortega de permitir que la jugada continúe fue acertada, explicando que para sancionar una infracción evidente debía existir un contacto adicional con el brazo por parte del defensor de Universitario.

Publicidad

Publicidad

“Para que se considere infracción, tendría que haber un movimiento adicional del brazo o un golpe claro sobre el rostro del adversario. Ortega, que es un árbitro con experiencia internacional y no un primerizo, interpretó correctamente en tiempo real y dejó continuar”, agregó.

El grave error que cometió Kevin Ortega

ver también Universitario toma medida radical contra la CONAR luego del penal cobrado por Kevin Ortega ante Cusco FC

No obstante, el especialista señaló que la falla estuvo en la intervención del VAR al llamar al árbitro principal para mostrarle la acción en cámara lenta, lo que exagera la percepción del contacto y la saca del contexto de una disputa normal de juego, terminando por condicionar la decisión final de Kevin Ortega.

“Lamentablemente, el VAR interviene e invita al árbitro a realizar una revisión en campo. El problema nace cuando le muestran la jugada exclusivamente en cámara lenta (slow motion), ya que esto magnifica el gesto”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, dejó en claro lo siguiente: “La cámara lenta descontextualiza la velocidad real y suele inducir a percepciones equivocadas sobre la intensidad de la acción“, sentenció.

Tweet placeholder

DATOS CLAVES

Miguel Scime sostuvo que la jugada de Williams Riveros fue un roce natural y no debió sancionarse como penal.

Publicidad

Publicidad

El analista criticó al VAR por mostrar la acción en cámara lenta, lo que descontextualiza la intensidad y velocidad real.