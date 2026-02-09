Universitario toma medida radical contra la CONAR luego del penal cobrado por Kevin Ortega ante Cusco FC

Universitario de Deportes ha decidido marcar una postura firme tras los incidentes arbitrales en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. La directiva crema envió una carta formal a la CONAR expresando su profunda indignación por el arbitraje de Kevin Ortega.

Publicidad

Publicidad

Universitario carga contra la CONAR

El punto de quiebre ocurrió al minuto 82 del encuentro frente a Cusco FC, cuando el equipo merengue lideraba el marcador por 1-0. En una acción revisada por el VAR, Ortega sancionó un penal por una supuesta infracción del defensor paraguayo Williams Riveros.

Desde la institución estudiantil califican la decisión como “inexplicable”, tras analizar los videos de la transmisión oficial donde no se percibe contacto sancionable. El club sostiene que esta jugada influyó directamente en el resultado final, perjudicando su camino en la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Además del penal, el reclamo detalla una falta de uniformidad en los criterios aplicados durante los noventa minutos de juego. Mencionan que jugadas violentas, como un pisotón contra Alex Valera, no recibieron la tarjeta amarilla correspondiente por parte del juez principal.

Universitario y su comunicado contra la Liga 1. (Foto: X).

Universitario reclama algunas injusticias

Por el contrario, el club denuncia que sus futbolistas fueron condicionados rápidamente con amonestaciones ante faltas de menor gravedad, como un contacto de Caín Fara. Esta situación, según el documento, limitó el despliegue físico y táctico del equipo en un escenario complicado como el Cusco.

Publicidad

Publicidad

Ante estos hechos, la medida más radical de Universitario es la solicitud formal para que Kevin Ortega y Alejandro Villanueva no vuelvan a dirigir sus partidos. Esta petición busca evitar futuros conflictos de intereses o decisiones que el club considera tendenciosas para la presente temporada.

ver también Presidente de la CONAR confirmó error de Kevin Ortega y anuncia contundentes medidas para Liga 1

VAR los habría perjudicado en Cusco

Asimismo, han exigido de manera inmediata la entrega de los audios del VAR para conocer la argumentación detrás del cobro de la pena máxima. La directiva busca transparencia total para entender por qué se modificó la decisión inicial de una “jugada normal de fútbol”.

Bajo esa premisa como tal, el club advirtió que se reserva el derecho de solicitar sanciones severas contra la terna arbitral si se comprueba un daño deportivo irreparable. Universitario espera una respuesta rápida de la CONAR para garantizar la justicia en lo que resta del Torneo Apertura.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Qué pasará según reglamento de la FPF?

De acuerdo con los estatutos de la FPF, los clubes tienen la facultad de pedir la revisión de los informes arbitrales. Sin embargo, la designación de los árbitros es competencia exclusiva de la CONAR. Cabe señalar que, en lo que va del año pasado y el actual, este árbitro en particular ya ha sido objeto de controversia por parte de otros tres equipos de la capital, quienes han cuestionado sus polémicas interpretaciones del VAR.

¿Cuál es la posición de Universitario?

El encuentro se jugó a más de 3,300 metros sobre el nivel del mar, una altitud que Universitario considera un factor determinante, especialmente por las tempranas tarjetas amarillas que, según el club, condicionaron su desempeño. Cabe destacar que Williams Riveros era uno de los jugadores con menos amonestaciones del equipo y no había recibido una tarjeta amarilla por una acción de penal desde mediados de la temporada anterior.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES