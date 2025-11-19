Perú en caída libre: El inesperado lugar al que descendió en el ranking FIFA tras perder ante Chile

Perú tocó fondo. Tras el papelón en Sochi, y la derrota 2-1 ante Chile, la Selección Peruana cayó tres puestos y ahora se hunde en la posición 52 del ranking FIFA, un lugar que refleja una crisis que ya nadie puede disimular.

La derrota ante Chile no solo expuso errores: desnudó un equipo perdido, sin idea de juego y sin liderazgo. Cada partido parece empeorar la situación y el ranking FIFA ahora lo confirma con brutal frialdad. Perú está fuera del top 50 y más cerca del abismo que de la élite.

El golpe ha provocado indignación en la hinchada, que ve cómo la selección retrocede sin que aparezca una solución real desde la dirigencia o el comando técnico interino. Todo tras no sumar victorias en los dos últimos amistosos luego de empatar 1-1 ante Rusia y perder 2-1 ante Chile.

Lo más preocupante es que no hay signos de recuperación. Perú no suma triunfos, no genera fútbol y no transmite confianza. Además, la incertidumbre crece tras saber que posiblemente Manuel Barreto pase de técnico interino a técnico oficial.

Perú en el puesto 52° del ranking FIFA. (Foto: Conmebol)

¿En qué puesto del ranking FIFA está Perú?

Perú está en el puesto 52° del ranking FIFA tras la última actualización del mes de noviembre. Luego de empatar ante Rusia y perder contra Chile, la Selección Peruana descendió tres casillas al quedarse con 1459.57 puntos.

Si nada cambia, el panorama es claro: Perú podría seguir cayendo. Y esta vez, el ranking FIFA solo puso en números lo que ya se veía en la cancha. La Selección está en caída libre y aún no aparece el freno.

Perú en el partido ante Chile en Sochi. (Foto: Selección Peruana)

¿Quién será el técnico de la Selección Peruana?

Manuel Barreto seguirá siendo técnico interino de la Selección Peruana hasta fines de diciembre del 2025, puesto que dirigirá el partido entre Perú vs. Bolivia el próximo domingo 21 de diciembre.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La Selección Peruana vuelve a jugar el próximo domingo 21 de diciembre en Chincha ante Bolivia. Ese duelo será dirigido por el técnico interino Manuel Barreto y contará con jugadores del medio local y extranjeros libres.

Datos claves

La Selección Peruana cayó 3 puestos hasta el lugar 52 del ranking FIFA en noviembre.

El descenso de Perú se produjo tras no sumar victorias en amistosos contra Rusia (empate 1-1) y Chile (derrota 2-1).

Perú se quedó con 1459.57 puntos en el ranking FIFA; Manuel Barreto es el técnico interino.

