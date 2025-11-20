¿Contra quién juega Italia? Cruces y llaves confirmadas del repechaje UEFA para el Mundial 2026

Se realizó el sorteo del repechaje UEFA para el Mundial 2026. Este jueves 20 de noviembre quedaron confirmados los cruces en cada grupo de esta repesca. La Selección de Italia es una de las participantes de esta parte de la clasificación europea. Así como también Polonia, Dinamarca, Ucrania, Suecia e Irlanda, entre otras.

El sorteo del repechaje UEFA se realizó este jueves 20 de noviembre en la sede de la FIFA en Zurich, Suiza. El evento definió los partidos semifinales y potenciales finales de los cuatro grupos, que definirán los cuatro últimos clasificados de Europa a la Copa del Mundo de la FIFA.

Cabe destacar que este sorteo se realizó luego del de la repesca intercontinental, que definió, entre otros, los rivales de la Selección Bolivia. En este desempate, se definen otras dos plazas para el Mundial 2026, que se realizará en Norteamérica.

Así quedaron los grupos y los cruces del repechaje UEFA para el Mundial 2026

LLAVE A

Italia 🇮🇹 vs Irlanda del Norte 🇬🇧

Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 vs Bosnia 🇧🇦

LLAVE B

Ucrania 🇺🇦 vs Suecia 🇸🇪

Polonia 🇵🇱 vs Albania 🇦🇱

LLAVE C

Turquía 🇹🇷 vs Rumania 🇷🇴

Eslovaquia 🇸🇰 vs Kosovo 🇽🇰

LLAVE D

Dinamarca 🇩🇰 vs Macedonia del Norte 🇲🇰

Chequia 🇨🇿 vs Irlanda 🇮🇪

Así quedó el cuadro del repechaje UEFA para el Mundial 2026 (FIFA).

¿Dónde se juega el repechaje UEFA del Mundial 2026?

Las selecciones que se encontraban en el bombo 1 y en el 2 del sorteo son las que harán de local en el partido semifinal de cada llave. Por lo tanto, Italia, Gales, Ucrania, Polonia, Turquía, Eslovaquia, Dinamarca y Chequia son los combinados nacionales que albergarán dichos encuentros.

En tanto, para las finales, el sorteo determinó la localía en cada llave. Para la llave A, será local la selección que gane el duelo entre Gales y Bosnia. En la B, será anfitrión Ucrania o Suecia en la final. En la C, la sede final será para Eslovaquia o Kosovo. Y en la D, el local será Chequia o Irlanda.

¿Cuándo se juega el repechaje UEFA del Mundial 2026?

El repechaje UEFA, al igual que la repesca intercontinental, se jugará durante la fecha FIFA de marzo de 2026. Es decir que el sorteo del Mundial, que se realizará en diciembre 2025, será antes que la definición de los clasificados en estas rondas de desempate.