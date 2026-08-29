VIDEO: así fue el gol de Jairo Concha para el descuento de Universitario ante UTC en Cajamarca

Jairo Concha anotó de tiro libre con una clara complicidad del arquero rival y puso en partido a Universitario ante UTC casi al término del primer tiempo.

Universitario de Deportes visita a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón ubicado en Cajamarca y cuando recibió un par de baldazos de agua fría en el inicio del primer tiempo, apareció la figura de Jairo Concha para anotar el descuento antes de que suena el pitazo del árbitro tras un buen disparo de tiro libre que hizo explotar a los hinchas merengues en el recinto.

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Cuando UTC estaba encima y buscaba una mayor diferencia en el marcador, se dio una tiro libre a favor de Universitario de Deportes sobre el borde del área rival y pegado al lado derecho que supo aprovechar muy bien Jairo Concha. Sabiendo de la velocidad del balón en altura y de la potencia de su pegada, no lo pensó dos veces y pudo anotar el descuento para los cremas.

Así se fue un primer tiempo en la ciudad de Cajamarca cuando todo parecía cuesta arriba para Universitario de Deportes. A los 16′ fue Luis Arce quien anotó un verdadero golazo luego de un tremendo remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo del arco defendido por Diego Romero y a los 20′ fue Abdiel Arroyo quien puso el 2-0 momentáneo tras una gran definición en área rival.

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Universitario necesita el triunfo ante UTC en Cajamarca

En la previa del encuentro de hoy en el Estadio Héroes de San Ramón, los distintos análisis señalaban que el triunfo de Universitario de Deportes ante UTC era realmente imperativo. En estos momentos también lo sigue siendo ya que los merengues son firmes candidatos al título del Torneo Clausura 2026 para seguir pensando en la tan ansiada obtención del tetracampeonato nacional.

Ahora mismo tienen 13 unidades en la tabla de posiciones a falta del pitazo final del árbitro y del encuentro que más tarde disputarán Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva. Veremos cómo se dan los minutos restantes de un juego que claramente ha tenido diversas emociones de principio a fin y que resulta ser impredecible por el nivel de los equipos.

Fuente: Universitario.

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