Luego del triunfo de Universitario por 3-2 ante FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón, se realizaron pruebas antidoping a algunos jugadores. Sin embargo, las condiciones para la realización de dichos procedimientos quedaron en la mira producto de una fotografía publicada por uno de los capitanes de ‘La U’, Andy Polo.

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Según publicó Andy Polo en una historia en su cuenta de Instagram, se pudo ver las malas condiciones en que se realizaron las pruebas antidopaje en Cajamarca poco después del partido. Esta fotografía causó polémica debido a que no es la primera vez que este tipo de procedimientos son cuestionados. “Doping en estas condiciones“, escribió en la Instagram story.

La publicación de Andy Polo (Instagram @andypolo94).

Según dicha foto, se puede ver que las pruebas para detectar posibles doping se hicieron en una especie de carpa y sin iluminación (uno de los encargados tuvo que prender la linterna de su teléfono celular). A su vez, se cuestionó si el personal encargado de realizar dichos exámenes estaba capacitado para hacerlo. Esto derivó en cuestionamientos para la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Liga peruana.

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A su vez, también hay algunos hinchas que cuestionaron al propio Andy Polo por dejar en evidencia a la FPF y a todos los organismos encargados del fútbol peruano. Es el gran debate que suele generarse producto de las denuncias de un equipo (también pasa con otros equipos) contra los máximos dirigentes del Perú.

¿Andy Polo se expone a una sanción?

La denuncia realizada por Andy Polo puede generar la reacción de la FPF, aunque no precisamente por los procedimientos para los exámenes antidopaje. Es que el capitán de Universitario puede recibir algún tipo de sanción por cuestionamientos al proceder de la liga, según dejó entrever el periodista Eddie Fleischman en X como una posibilidad.

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Esto es precisamente lo que le pasó recientemente al entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, quien tuvo duras palabras para la Copa de la Liga, luego de quedar eliminado ante ADT. Por los cuestionamientos al torneo organizado por la Federación, recibió un año de sanción y no puede estar en el banco de suplentes del club cusqueño durante los partidos en Liga 1 y la propia copa.

Universitario ganó ante FC Cajamarca y enderaza su rumbo

Universitario logró un buen triunfo ante FC Cajamarca como visitante por 3-2. Los goles de César Inga, Álex Valera y Gianluca Lapadula -de penal- le dieron la victoria ante el equipo de Celso Ayala. Lo sufrió sobre el final por la expulsión de Anderson Santamaría, quien será baja para el próximo partido ante Los Chankas el próximo domingo.

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‘La U’ enfrentará al cuadro de Andahuaylas en el Estadio Monumental de Ate el próximo domingo 23 de agosto desde las 6:30 p.m.

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