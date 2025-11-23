Es tendencia:
GOLAZO de Paolo Guerrero para colocar el 1-0 de Alianza Lima contra UTC de Cajamarca

Alianza Lima se pone adelante en este partido frente a UTC de Cajamarca. Con un buen tanto, anotado por Paolo Guerrero, desde el punto penal.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Paolo Guerrero pone el 1-0 de Alianza Lima contra UTC de Cajamarca.
© L1 MAXPaolo Guerrero pone el 1-0 de Alianza Lima contra UTC de Cajamarca.

Alianza Lima en su primer ataque del partido, terminó gestando la anotación inicial contra UTC de Cajamarca. En este caso, gracias a la jerarquía y presencia de Paolo Guerrero, se hacen fuertes en el inicio del enfrentamiento por Liga 1. Siendo el grito de alegría total, para el pueblo blanquiazul que los acompaña esta tarde en Matute.

Paolo Guerrero marca el primero en Alianza Lima

Paolo Guerrero está mostrando un cierre de año espectacular, como referente, capitán, y pieza clave en el funcionamiento de Alianza Lima. Este hecho no se puede pasar por encima, porque finalmente, está en búsqueda de una renovación de contrato absoluto.

Imagen
Paolo Guerrero marcando en Alianza Lima. (Foto: X).

Paolo Guerrero se muestra como una solución en este partido contra UTC de Cajamarca que está en obligación absoluta de sumar. El Gavilán del Norte no está cómodo, y sabe que puede complicarse aún más si no saca por lo menos un empate. Alianza Lima pegó duro al comienzo.

El gol de Paolo Guerrero contra UTC

Erick Noriega se lesionó la rodilla en Botafogo vs. Gremio y video lo muestra en muletas

ver también

Alianza Lima con este triunfo momentáneo, fuerza quedarse en una posición de ventaja en la tabla anual. Así pensar en los play-offs con más tranquilidad, sabiendo que podrá enfrentarse pronto a Cusco FC o Sporting Cristal. Dependiendo a ciencia cierta, de otros resultados que se estén dando ahora mismo en vivo.

DATOS CLAVE

  • Alianza Lima anotó el gol inicial contra UTC de Cajamarca en Matute por la Liga 1.
  • El gol fue gestado gracias a la jerarquía y presencia de Paolo Guerrero al inicio del partido.
  • Con este triunfo momentáneo, Alianza Lima se mantiene en posición de ventaja en la tabla anual.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
