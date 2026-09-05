DT de Montevideo City Torque reveló el plan que tienen para visitar a Cienciano en el Cusco

Marcelo Méndez, DT de Montevideo City Torque, habló en la previa del partido ante Cienciano y aceptó que podrían padecer la altura de Cusco. Pese a ello, tienen una intención muy interesante al respecto.

Desde Montevideo City Torque dieron detalles de lo que representa la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El rival de turno será Cienciano y el partido de ida se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, así que la altura del Cusco es un aspecto a tener en cuenta a como de lugar. Por ello es que el entrenador Marcelo Méndez contó ciertas planificaciones que ya manejan.

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Fuente: Getty Images.

Así es. El director técnico de Montevideo City Torque conversó recientemente con ‘DSports Uruguay’ para revelar el análisis que tienen en el equipo sobre el poderío de Cienciano. Dicho esto, son conscientes de la latitud de la ciudad y de que el equipo imperial ha sido capaz de marcar muchos goles ante rivales del pasado reciente, así que la idea es soportar el ahogo y a la vez realizar su juego.

“Trataremos de manejar los tiempos. La idea nuestra también es ir a buscar el partido, con inteligencia sabiendo que enfrentamos a un gran rival, sabiendo que los últimos partidos por Sudamericana con Lanús y Botafogo les hizo 10 goles. Nosotros también tenemos nuestras armas, pero ir a resistir el partido va a ser difícil. Cuando tengamos la pelota trataremos de hacerle daño a un equipo que también es fuerte”; reveló Marcelo Méndez en la charla mencionada.

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Además, el DT hizo énfasis en que otros equipos uruguayos lograron competir bien en Cusco. “También tenemos que sacar un poco de esa trascendencia a la altura. Sabemos que eso es algo que sucede y que no lo podemos evitar. Vamos a ver como convivimos con esa sensación de ahogo. Sabemos que han ido equipos uruguayos como el caso de Juventud con el ‘Chapa’ Blanco y han hecho buen partido, entonces tenemos que confiar en lo que podemos hacer nosotros”.

"LA IDEA NUESTRA ES IR A JUGAR EL PARTIDO CON INTELIGENCIA, SABIENDO QUE ENFRENTAMOS A UN GRAN RIVAL"



El entrenador de City Torque, Marcelo Méndez, habló sobre Cienciano, su próximo rival en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#DFSHAUy pic.twitter.com/VgzNYhPNpS — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) September 5, 2026

¿Cómo llegan Cienciano y Montevideo City Torque al duelo por la Copa Sudamericana 2026?

Hablando del aspecto netamente futbolístico y cómo viene siendo el nivel de ambos equipos en la previa de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, recordemos que Cienciano logró imponerse con contundencia sobre Botafogo tras un global de 6-2. Los imperiales superaron a los brasileños con un enorme rendimiento en el Cusco y ahí prácticamente aseguraron la clasificación.

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Por otro lado, Montevideo City Torque eliminó a Tigre con un resultado global de 3-1 al ganar tanto en Argentina como en Uruguay. Es así que los liderados técnicamente por Marcelo Méndez cuentan con las armas necesarias para pensar en inscribir su nombre en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Asimismo, Cienciano sabe que es una oportunidad de oro esta edición del torneo.

Fuente: Conmebol Sudamericana.

DATOS CLAVES

Marcelo Méndez dirigirá a Montevideo City Torque ante Cienciano por la Copa Sudamericana 2026 .

dirigirá a ante por la . 10 goles marcó Cienciano ante Lanús y Botafogo en la actual Copa Sudamericana 2026 .

marcó ante y en la actual . 3-1 fue el global con el que Montevideo City Torque eliminó a Tigre.