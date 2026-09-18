Eryc Castillo marcó el 2-0 de Alianza Lima. Tras la revisión del VAR y la confirmación del gol, fue directamente a abrazar al arquero.

Alianza Lima se puso 2-0 al frente del partido ante ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El segundo gol blanquiazul fue obra de Eryc Castillo, luego de una larga revisión del VAR, que corrigió un presunto offside. Inmediatamente después de confirmarse el tanto, el ecuatoriano fue a saludarse con el arquero Alejandro Duarte, una clara señal de apoyo a su compañero.

Publicidad

Al inicio del complemento, tras un despeje, Jairo Vélez le dio una gran pelota de gol a Eryc Castillo, quien definió ante Juan Valencia para marcar el 2-0. En primera instancia, el árbitro Julio Quiroz había anulado el gol por indicación del juez de línea.

Sin embargo, poco después, el VAR llamó a Quiroz para decirle que ‘La Culebra’ estaba habilitado y, por ende, convalidó el gol ‘íntimo’. Inmediatamente después de que se confirmó el tanto, el goleador blanquiazul fue a abrazar a Alejandro Duarte para apoyarlo.

Publicidad

El gesto de Eryc Castillo es una clara banca para su compañero. Es que éste ha sido blanco de fuertes críticas por aquel error en la última pelota del clásico que provocó el 2-1 y el triunfo de Universitario de Deportes.

Para el ecuatoriano, este fue su gol número 17 de la temporada 2026 (en 28 partidos) para seguir como máximo goleador del cuadro de La Victoria. Este fue el octavo en este Torneo Clausura 2026.

Publicidad

Alianza Lima lo ganaba con golazo de Marco Huamán

El primer gol de Alianza Lima llegó antes del final del primer tiempo gracias a Marco Huamán. Aprovechó una pelota en la puerta del área y sacó un mísil, que terminó venciendo a Juan Valencia y le dio el 1-0 a su equipo.

Poco después, ADT también sufrió la expulsión de Luis Pérez, lo que lo condicionó para todo el segundo tiempo donde, prácticamente, no pudo patearle al arco defendido por Duarte.

Publicidad

DATOS CLAVE