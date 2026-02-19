Así se jugará la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

El fútbol peruano volverá a generar emociones y ahora será el turno de presenciar la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Todavía con algunos equipos poniéndose a punto desde el aspecto competitivo y otros que ya empiezan a sacar ventaja en la tabla de posiciones con resultados muy buenos, a continuación podrás conocer la programación completa de una nueva jornada del balompié nacional.

Entre los partidos más esperados y atractivos que se jugarán este fin de semana que viene, no hay duda alguna de que Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo llama poderosamente la atención. Luego de 15 años, los rimenses recibirán a los merengues en su recinto ubicado en el distrito de San Martín de Porres, así que solo se esperan hinchas locales.

Otro de los compromisos más importantes en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 es el que disputarán Alianza Lima vs. Sport Boys. El Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute será testigo de cómo los íntimos son capaces de mejorar en el juego o de lo contrario de cómo los chalacos los hunden más en una crisis deportiva de la que tanto se habla.

Programación de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de febrero

Alianza Lima vs. Sport Boys | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva

Sábado 21 de febrero

FC Cajamarca vs. Melgar | 13:00 | Estadio Héroes de San Ramón

Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes | 16:00 | Estadio Alberto Gallardo

Cienciano vs. Alianza Atlético | 19:00 | Estadio Inca Garcilaso de le Vega

Domingo 22 de febrero

ADT vs. UTC | 11:00 | Estadio Unión Tarma

Los Chankas vs. Sport Huancayo | 13:15 | Estadio Los Chankas

Atlético Grau vs. Juan Pablo II | 15:30 | Estadio Campeones del 36

Cusco FC vs. Comerciantes Unidos | 18:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 23 de febrero

CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso | 15:00 | Estadio Hugo Sotil

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

¿Dónde ver los partidos de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026?

La fecha 4 del Torneo Apertura 2026, así como absolutamente todos los partidos del balompié nacional, se transmitirá oficialmente por medio de la señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, no olvides que podrás seguir las incidencias de los mejores encuentros de cada jornada gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

La tabla de posiciones de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026

DATOS CLAVES