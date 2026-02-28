Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el UTC 0-1 Alianza Lima

El Torneo Apertura 2026 empezó este de fin de semana y la tabla de posiciones empezó a moverse de forma bastante abrupta, sobre todo si nos enfocamos en los primeros lugares. Luego del encuentro del día de hoy entre UTC de Cajamarca vs. Alianza Lima es que ahora vamos a conocer cómo se fueron moviendo los equipos, a falta claramente de más encuentros en la jornada.
Respecto al partido de esta tarde jugado en el Estadio Héroes San Ramón, desde un inicio pudimos apreciar cómo los cajamarquinos se complicaron tras la expulsión de Luis Arce a los 7′. Luego, a los 70′ se vio una nueva tarjeta roja y ahora fue para Eryc Castillo. Recién a los 90’+2 llegó el único gol gracias a un buen cabezazo de Renzo Garcés y fue el definitivo para el marcador.
En cuanto a los demás encuentros que hasta ahora se han disputado por el Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal perdió en su visita a Sport Huancayo y se aleja mucho de los puestos de vanguardia en la tabla general. Cienciano derrotó 3-2 a Deportivo Garcilaso, Los Chankas vencieron 2-1 a FBC Melgar en Arequipa y el duelo entre Alianza Atlético vs. ADT jugado en Sullana quedó igualado 0-0.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|5
|4
|1
|0
|6
|2
|4
|13
|2
|Los Chankas
|5
|3
|2
|0
|8
|5
|3
|11
|3
|UTC
|5
|3
|1
|1
|8
|5
|3
|10
|4
|FBC Melgar
|5
|3
|0
|2
|10
|6
|4
|9
|5
|Universitario
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|3
|8
|6
|Cienciano
|5
|2
|1
|2
|11
|8
|3
|7
|7
|Sport Huancayo
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|1
|7
|8
|Alianza Atlético
|5
|1
|3
|1
|2
|2
|0
|6
|9
|Sporting Cristal
|5
|1
|2
|2
|7
|7
|0
|5
|10
|FC Cajamarca
|4
|1
|2
|1
|7
|7
|0
|5
|11
|Deportivo Garcilaso
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|–
|5
|12
|ADT
|5
|1
|2
|2
|3
|5
|-2
|5
|13
|Cusco FC
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
|14
|Sport Boys
|4
|1
|1
|2
|2
|3
|-1
|4
|15
|Comerciantes Unidos
|4
|1
|1
|2
|4
|6
|-2
|4
|16
|Juan Pablo II
|4
|1
|1
|2
|6
|12
|-6
|4
|17
|CD Moquegua
|4
|1
|0
|3
|3
|8
|-5
|3
|18
|Atlético Grau
|4
|0
|1
|3
|1
|5
|-4
|1
Resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
Viernes 27 de febrero
- Alianza Atlético 0-0 ADT
- Melgar 1-2 Los Chankas
- Deportivo Garcilaso 2-3 Cienciano
Sábado 28 de febrero
- Sport Huancayo 2-1 Sporting Cristal
- UTC 0-1 Alianza Lima
- Sport Boys vs. CD Moquegua | 19:00 | Estadio Miguel Grau
Domingo 1 de marzo
- Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau | 13:00 | Estadio Juan Maldonado
- Juan Pablo II vs. Cusco FC | 15:30 | Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca | 18:00 | Estadio Monumental
