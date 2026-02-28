Es tendencia:
Liga 1

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el UTC 0-1 Alianza Lima

Veamos cómo se movió la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 luego del duelo entre UTC vs. Alianza Lima jugado en Cajamarca.

Por Renato Pérez

UTC vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.UTC vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026.

El Torneo Apertura 2026 empezó este de fin de semana y la tabla de posiciones empezó a moverse de forma bastante abrupta, sobre todo si nos enfocamos en los primeros lugares. Luego del encuentro del día de hoy entre UTC de Cajamarca vs. Alianza Lima es que ahora vamos a conocer cómo se fueron moviendo los equipos, a falta claramente de más encuentros en la jornada.

Respecto al partido de esta tarde jugado en el Estadio Héroes San Ramón, desde un inicio pudimos apreciar cómo los cajamarquinos se complicaron tras la expulsión de Luis Arce a los 7′. Luego, a los 70′ se vio una nueva tarjeta roja y ahora fue para Eryc Castillo. Recién a los 90’+2 llegó el único gol gracias a un buen cabezazo de Renzo Garcés y fue el definitivo para el marcador.

Fuente: Alianza Lima.

En cuanto a los demás encuentros que hasta ahora se han disputado por el Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal perdió en su visita a Sport Huancayo y se aleja mucho de los puestos de vanguardia en la tabla general. Cienciano derrotó 3-2 a Deportivo Garcilaso, Los Chankas vencieron 2-1 a FBC Melgar en Arequipa y el duelo entre Alianza Atlético vs. ADT jugado en Sullana quedó igualado 0-0.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

#EquipoPJPGPEPPGFGCDGPuntos
1Alianza Lima541062413
2Los Chankas532085311
3UTC531185310
4FBC Melgar530210649
5Universitario42207438
6Cienciano521211837
7Sport Huancayo52127617
8Alianza Atlético51312206
9Sporting Cristal51227705
10FC Cajamarca41217705
11Deportivo Garcilaso5122565
12ADT512235-25
13Cusco FC41124404
14Sport Boys411223-14
15Comerciantes Unidos411246-24
16Juan Pablo II4112612-64
17CD Moquegua410338-53
18Atlético Grau401315-41

Resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Viernes 27 de febrero

  • Alianza Atlético 0-0 ADT
  • Melgar 1-2 Los Chankas
  • Deportivo Garcilaso 2-3 Cienciano

Sábado 28 de febrero

  • Sport Huancayo 2-1 Sporting Cristal
  • UTC 0-1 Alianza Lima
  • Sport Boys vs. CD Moquegua | 19:00 | Estadio Miguel Grau
Domingo 1 de marzo

  • Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau | 13:00 | Estadio Juan Maldonado
  • Juan Pablo II vs. Cusco FC | 15:30 | Complejo Deportivo Juan Pablo II 
  • Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca | 18:00 | Estadio Monumental

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima venció 1-0 a UTC con gol agónico de Renzo Garcés al minuto 92.
  • El equipo cajamarquino sufrió las expulsiones de Luis Arce (7′) y Eryc Castillo (70′).
  • Alianza Lima lidera con 13 puntos el Torneo Apertura 2026.
