¿A qué hora se juega el clásico Alianza Lima vs Universitario por la fecha 8 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

El clásico que puede marcar al puntero de la Liga Peruana de Vóley. Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán por la fecha 8 de la Fase 2 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Un duelo de pronóstico reservado que promete emociones y un gran ambiente en las tribunas.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario?

El encuentro entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente a la octava jornada de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse este domingo 1 de marzo.

Según la programación del campeonato, el encuentro entre ambos equipos tiene previsto iniciar a las 17:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Revisa los horarios en otras partes del mundo:

Bolivia y Venezuela: 18:00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 19:00 horas

España: 23:00 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario?

El cotejo será transmitido en vivo por las pantallas de Latina TV a través de su señal en el canal 2, la cual también puede sintonizarse mediante los operadores de cable DirecTV, Movistar TV y Claro TV.

Asimismo, los hinchas podrán seguir el emocionante partido vía streaming en la página de Facebook y en el portal oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe).

¿Cómo llegan ambos equipos?

Por su parte, el equipo dirigido por Facundo Morando volverá a la acción en la competencia luego de alcanzar el tercer puesto en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

En tanto, el conjunto que conduce Francisco Hervás tendrá el objetivo de recuperarse de la dura derrota sufrida ante Deportivo Géminis por 3 sets a 1 el último miércoles.

