Apareció el goleador, Renzo Garcés sorprendió por el aire y Alianza toma la punta ante UTC

Cuando el partido hacía indicar que UTC y Alianza Lima terminarían empatando en Cajamarca. Un balón detenido lo cambió todo, nuevamente la pelota parada fue fundamental para los intereses ‘blanquiazules’. Su goleador, Renzo Garcés supo poner la cabeza y consiguió un tanto agónico en los descuentos en las alturas de la ‘Capital del carnaval’.

Tras la expulsión de Eryc Castillo, todo indicaba que el cuadro ‘Blanquiazul’ terminaría perdiendo una chance de sumar tres puntos de oro. Pero, el cuadro de La Victoria con 10 hombres supo aprovechar el balón parado, una de las grandes claves que tiene el equipo de Pablo Guede cuando se trata de buscar ganar los partidos trabados.

Pero el cuadro de Matute en ningún momento bajó los brazos. Con lo cual, en los minutos de descuento vendría una oportunidad de oro, un tiro de esquina. El cual, es importante mencionar, que fue confirmado por el VAR. Esto luego que se pensara que Federico Girotti estaba en fuera de juego, pero en realidad no lo estaba.

En este caso, Jairo Vélez fue el que terminó cobrando la jugada desde el tiro de esquina. Mandó el centro casi al corazón del área, para que Garcés logre pivotear bien el balón y vender al golero Angelo Campos. Es así como la fiesta se armó en el Héroes de San Ramón, coloso que tuvo una gran cantidad de hinchas ‘Blanquiazules’ en la tribuna.

Así fue el gol de Renzo Garcés:

Alianza Lima toma la punta nuevamente

Esta victoria frente a UTC pone a Alianza Lima como único puntero del Torneo Apertura. El conjunto ‘Blanquiazul’ suma un total de 13 puntos y a pesar que todavía falta jugar Universitario de Deportes. Este fin de semana se mantendrá como el número uno en este primer certamen del año. Lo cual les da una gran tranquilidad para el siguiente juego.

El equipo de Pablo Guede todavía no logra ser sólido dentro del campo a la hora de generar peligro. Pero a pesar de esto, se ha vuelto un equipo que puede en cualquier momento resolver el partido con una jugada aislada. Sin mencionar, que en defensa son los más sólidos del certamen con tan solo 2 goles en contra. Un gran punto a favor para el DT argentino.

Alianza Lima ganó 1-0 (Foto: Alianza Lima).

