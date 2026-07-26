Quién es el árbitro del partido Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Augusto Menéndez será el juez principal del duelo entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima. Entérate más de su formación y trayectoria en la siguiente nota.

El Torneo Clausura 2026 sigue su curso y en unos minutos Comerciantes Unidos recibe a Alianza Lima en un partido de alto voltaje donde ambos equipos buscarán la victoria en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. Para un choque de semejante magnitud, la CONAR designó a un experimentado del fútbol peruano: el árbitro Augusto Menéndez.

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Considerado uno de los jueces con mayor rodaje en el torneo local y con una importante participación internacional durante las últimas temporadas, Augusto Menéndeztendrá todos los reflectores encima. A continuación, repasamos a fondo el perfil y el presente del encargado de llevar las riendas del encuentro que está programado para el día de hoy a las 15:30 hora peruana.

Fuente: Getty Images.

Los inicios de Augusto Menéndez: un debut en pleno clásico del fútbol peruano

Nacido en Perú el 20 de julio de 1990 (recién cumplidos los 36 años), Augusto Menéndez lleva el arbitraje en la sangre desde hace casi una década. Curiosamente, su primera gran aparición en la máxima categoría del fútbol peruano estuvo marcada por la intensidad máxima que hasta el día se recuerda como uno de los episodios más resonantes del medio local.

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Su debut oficial en la Liga 1 se dio en el año 2017, actuando como cuarto árbitro en nada menos que un Superclásico. Aquella tarde en Matute, Alianza Lima venció por 2-0 a Universitario de Deportes en un duelo caliente que dejó como saldo la expulsión del crema Arquímedes Figuera. Desde aquel día, demostró tener la personalidad necesaria para lidiar con escenarios complejos.

Radiografía estadística de Augusto Menéndez: sus números en la temporada 2025/26

Si hay algo que caracteriza a Augusto Menéndez es que no le tiembla el pulso a la hora de meter la mano al bolsillo para sancionar cualquier acción que interpreta como infracción. Durante la actual temporada 2026, ha sumado rodaje no solo en el plano doméstico (Apertura y Clausura), sino también en torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

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Sus estadísticas globales en los 15 partidos que ha dirigido en la presente temporada reflejan a un árbitro de estilo riguroso, lo cual sin duda alguna lo tiene muy buen posicionado dentro del medio local desde las oficinas de CONAR.

Estadística Total Promedio por partido Partidos arbitrados 15 – Tarjetas amarillas 64 4.27 Tarjetas rojas 6 0.40 Penales sancionados 5 0.33

¿Cómo llega Augusto Menéndez al partido de hoy entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima en Cutervo?

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Augusto Menéndez viene con un ritmo de competencia envidiable. En los últimos meses ha estado al frente de compromisos de enorme trascendencia, incluyendo definiciones por el título local y roce internacional. Estos fueron sus últimos encuentros antes de viajar para pitar en la ciudad de Cutervo:

18/07/2026 | ADT 1-2 Universitario (Liga 1 – Clausura)

27/05/2026 | São Paulo 2-0 Boston River (Copa Sudamericana)

24/05/2026 | Alianza Atlético 1-1 FC Cajamarca (Liga 1 – Apertura)

17/05/2026 | Los Chankas 1-0 UCV Moquegua (Liga 1 – Apertura)

10/05/2026 | Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal (Liga 1 – Apertura)

La terna arbitral confirmada para el partido de hoy entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima en Cutervo

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Para el decisivo duelo de esta tarde entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo (programado para las 15:30 hora peruana), Augusto Menéndez no estará solo en la cancha. La CONAR ha conformado un equipo arbitral completo para garantizar el mejor desarrollo del juego, contando con el respaldo fundamental de la tecnología.

Árbitro Principal | Augusto Menéndez

| Augusto Menéndez Asistente 1 | Jesús Sánchez

| Jesús Sánchez Asistente 2 | Jeyner Zapata

| Jeyner Zapata Cuarto árbitro | Jhon Saavedra

| Jhon Saavedra VAR | Jesús Cartagena

| Jesús Cartagena AVAR | Enrique Pinto

DATOS CLAVES

Augusto Menéndez arbitrará el encuentro de hoy entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima en Cutervo .

arbitrará el encuentro de hoy entre y en . Augusto Menéndez registra 64 tarjetas amarillas y 6 rojas en la presente temporada 2026.

registra 64 tarjetas amarillas y 6 rojas en la presente temporada 2026. Augusto Menéndez dirigió como antecedente previo la victoria 2-1 de Universitario de Deportes sobre ADT en Tarma.