Fernando Pacheco podría volver a Liga 1: fue ofrecido a Sport Boys tras salida de 3 jugadores

El ex Sporting Cristal se encuentra en libertad de acción tras su paso por Kiryat Shmona. Su llegada al Callao está en manos de Carlos Desio.

Fernando Pacheco está entre las opciones sobre la mesa para sumarse a Sport Boys. Según informó el periodista Gustavo Peralta en Hablemos de MAX (L1MAX), el extremo izquierdo fue ofrecido al club del Callao justo cuando se han confirmado hasta tres salidas en las últimas horas.

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Luego del empate ante Alianza Lima, se han confirmado hasta tres salidas en el plantel de Sport Boys. Juan Gonzáles Peña y Víctor Flores se han despedido del cuadro ‘rosado’ en las últimas horas para jugar en Liga 2: el primero firmó con Alianza Universidad de Huánuco y el segundo se fue a Carlos A. Mannucci.

En tanto, la última salida confirmada es la de Carlos López. Ingresó en los últimos minutos del partido ante Alianza Lima, pero ahora su destino está en otro club de Liga 2. Según informó Gustavo Peralta en el mencionado programa, jugará en la Universidad San Martín de Porres.

¿Fernando Pacheco, el reemplazo de Carlos López en Sport Boys?

López era tenido en cuenta por Carlos Desio en Sport Boys. Con su salida, queda un espacio que en el conjunto ‘rosado’ podrían llegar a ocupar. Uno de los nombres que ha sonado es el de Fernando Pacheco, hoy agente libre tras rescindir su contrato con el Kyriat Shmona de la Primera División de Israel.

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El extremo, ex Sporting Cristal, está dispuesto a volver al Perú, pero por el momento, no tiene demasiadas opciones. Según Peralta, fue ofrecido a Sport Boys del Callao. En el club se evalúa su llegada, aunque todo dependerá de la decisión que tome el entrenador Carlos Desio.

“Carlos López, finalmente jugador de Sport Boys, se va del cuadro rosado. Es una desvinculación, se va a San Martín. Con eso vamos a ver si Boys, por decisión de Carlos Desio, que es el que tiene que decidir, acepta o no el ofrecimiento por Fernando Pacheco, que está con una opción de la segunda de Brasil”, informó en el programa que comparte con Ana Lucía Rodríguez.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Carlos López se va del Boys a la San Martín y queda la posibilidad de Fernando Pacheco al Boys"



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Según sus palabras, Pacheco estaría interesado en jugar en el Boys. Pero todo depende de lo que defina el entrenador, que viene logrando buenos resultados y elogios en todo Perú.

DATOS CLAVE

Fernando Pacheco fue ofrecido a Sport Boys tras quedar libre del Kyriat Shmona.

fue ofrecido a Sport Boys tras quedar libre del Kyriat Shmona. Tres jugadores dejaron Sport Boys, incluyendo el traspaso de Carlos López a San Martín.

dejaron Sport Boys, incluyendo el traspaso de Carlos López a San Martín. Carlos Desio decidirá el fichaje del extremo, quien también evalúa ofertas de Brasil.