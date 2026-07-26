“Esto ya es indignante”: Franco Navarro Jr. explotó en contra del árbitro tras el empate de Alianza Lima en Cutervo

Franco Navarro Jr. no se guardó nada y cuestionó las decisiones arbitrales que se dieron en el Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima. Exigió que no les regalen nada, pero que sean justos en las sanciones.

Alianza Lima no pasó del empate ante Comerciantes Unidos en el encuentro de hoy disputado en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. Pese a ir ganando, el resultado final fue una igualdad 2-2 tras una buena reacción del equipo local. Ahora, al margen del aspecto netamente futbolístico, existe mucho malestar en tienda íntima sobre las decisiones del juez principal.

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Fue Franco Navarro Mandayo, Gerente Deportivo de Alianza Lima, quien prácticamente explotó en sus declaraciones en contra de las sanciones impuestas por el árbitro Augusto Menéndez. Con muy fuertes acusaciones en su contra y exigiendo paridad en este Torneo Clausura 2026, el directivo fue muy claro en sus peticiones y a la vez señaló un altercado con Fernando Gaibor.

“Nosotros jugamos limpio. Nosotros no nos quejamos ni cuando se juega en contra ni nada, pero esto ya es indignante. Esto no se puede permitir porque malogra el trabajo de la semana de los muchachos y del cuerpo técnico. El plantel está muy molesto y dolido, pero eso nos va a dar más ganas para seguir ganando. Solo hemos perdido un solo partido y esperamos seguir así”; declaró Franco Navarro Mandayo post partido para las cámaras de ‘L1 MAX‘.

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🎙️Franco Navarro: "NOSOTROS JUGAMOS LIMPIOS Y NO NOS QUEJAMOS, PERO ESTO YA ES INDIGNANTE. EL PLANTEL ESTÁ MOLESTO Y DOLIDO".#AlianzaLima



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Con una evidente molestia por lo visto en la ciudad de Cutervo, el directivo de Alianza Lima reveló que hubo insultos del árbitro ante los protagonistas. “Fernando Gaibor me comenta que dentro de la cancha hubieron improperios contra de los jugadores. Nosotros vamos a defender el club por el trabajo que estamos haciendo. Venimos haciendo una gran labor, pero se ve manchado con este tipo de arbitrajes. No pedimos que nos ayuden, solo que cobren lo justo“.

🎙️Franco Navarro: "HUBO IMPROPERIOS DE AGUSTO MENÉNDEZ CONTRA FERNANDO GAIBOR"



"NOSOTROS NO PEDIMOS QUE NOS AYUDEN, PEDIMOS QUE COBREN LO JUSTO".#AlianzaLima



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La gran jugada polémica del partido que Alianza Lima criticó en redes sociales

Cuando el partido estaba 2-1 a favor de Comerciantes Unidos durante el segundo tiempo, Alianza Lima se mostró con poderío para ir en la búsqueda del empate en el marcador. En una acción disputada en el área local, se vio claramente cómo Alexis Cossio golpeó en el rostro a Jairo Vélez con el brazo y la decisión final no tuvo que ver con el penal que tranquilamente pudo haber sido.

El árbitro Augusto Menéndez espero la revisión del VAR, la cual por cierto duró 5 prolongados minutos, y finalmente no hubo infracción. El banquillo de Alianza Lima explotó por la jugada en mención y en parte es lo que genera el más reciente enojo expuesto por un Franco Navarro Mandayo que tiene todas las ganas de tomar cartas en el asunto para no volver a ser arbitrado por este juez.

Fuente: Alianza Lima.

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