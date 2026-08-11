Paolo Guerrero se cansó de las críticas en su contra y respondió de una forma inesperada

El delantero y capitán de Alianza Lima, se mostró enojado. En sus últimas actuaciones, Paolo Guerrero fue cuestionado. Y ahora respondió así.

Las redes sociales estallaron tras una serie de descargos publicados por el referente victoria en sus canales oficiales. El goleador blanquiazul no guardó silencio frente a las continuas opiniones sobre su nivel futbolístico y apuntó con firmeza contra diversos sectores de la prensa y exfutbolistas.

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El ambiente se tornó tenso luego del reciente empate 1-1 frente a Sport Boys por el torneo local. Parte de la hinchada y analistas deportivos señalaron que el veterano delantero atraviesa un desgaste físico que le dificulta adaptarse a la alta intensidad exigida en la cancha.

Paolo Guerrero utilizó sus redes sociales personales. (Foto: X).

Paolo Guerrero responde a las críticas

Entre los pronunciamientos que encendieron la pradera destacaron los comentarios de ex futbolistas como Reimond Manco, quien sugirió públicamente que Guerrero debería dosificar minutos y alternar en ciertos partidos para no quedar expuesto. Estas declaraciones provocaron la rápida reacción del ’34’ íntimo.

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A través de un contundente mensaje en sus historias de Instagram, el atacante apuntó directamente contra quienes juzgan su titularidad. Cuestionó la trayectoria de sus críticos y pidió restar protagonismo a las opiniones que buscan generar inestabilidad en la institución.

“Ah, listo, ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó y, si jugó, fue malísimo, y quieren opinar de mí. Ya esto cada día está peor. Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano, pero ya, y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar. Contra todos. Arriba Alianza”. Paolo Guerrero, en su cuenta de Instagram.

Un giro inesperado y el mensaje de cierre

Sin embargo, el episodio sumó un giro inesperado pocos minutos después. El experimentado futbolista tomó la decisión de eliminar la publicación original de su perfil para luego compartir una segunda historia aclaratoria.

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Paolo Guerrero sentenció su posición en Instragram. (Foto: X).

En este nuevo texto, el atacante blanquiazul buscó dar por concluida la controversia, reconociendo su molestia por dedicarle atención a las opiniones externas sobre su rendimiento.

Paolo Guerrero cerró todo tipo de polémicas

“Ups perdonen, sé que pierdo el tiempo… y estas plagas siempre andarán buscando oportunidades… digo, dije, hable, fin.” Paolo Guerrero, en su cuenta de Instagram.

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Con este cruce de publicaciones, el capitán íntimo busca cerrar filas en torno al plantel y enfocar la atención estrictamente en los próximos compromisos del torneo. Alianza Lima necesita sumar victorias para mantenerse en la pelea de los primeros lugares de la tabla.

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