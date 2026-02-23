¿Castigo en Universitario? Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara pelearon con hinchas de Sporting Cristal

El reciente empate 2-2 entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal dejó una imagen lamentable fuera de las canchas. Al finalizar el encuentro en el Estadio Alberto Gallardo, el clima de tensión deportiva se trasladó a las tribunas de occidente.

Discusión con hinchas de Sporting Cristal

Varios videos captaron a Jairo Concha, Caín Fara y el técnico Javier Rabanal enfrascados en una fuerte discusión verbal con los aficionados locales. Los insultos y gestos desde la grada provocaron una reacción inmediata y desmedida por parte de la delegación crema.

Jairo Concha fue uno de los más señalados, tras responder directamente a las provocaciones de los hinchas celestes mientras se dirigía al vestuario. Su compañero Aldo Corzo tuvo que intervenir físicamente para retirarlo y evitar que el conflicto pasara a mayores agresiones.

Por su parte, el estratega español Javier Rabanal también se vio involucrado en el intercambio de palabras, mostrando una faceta de frustración tras perder la ventaja de dos goles. El defensor argentino Caín Fara se sumó a los reclamos, intensificando el caos en la zona de túneles.

Jairo Concha habló después del partido. (Foto: Gianina González).

¿Sanción para Universitario de Deportes?

Este incidente ha encendido las alarmas en la directiva de la FPF, ya que las imágenes se han vuelto virales rápidamente en redes sociales. La Comisión Disciplinaria podría actuar de oficio basándose en los informes del comisario del partido y las pruebas audiovisuales existentes.

Según fuentes como los medios de comunicación locales, el Reglamento de Justicia de la Liga 1 contempla sanciones severas para quienes inciten a la violencia. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico podrían enfrentar suspensiones de varias fechas si se comprueba una conducta inapropiada.

Señalados en Universitario de Deportes

Para Universitario, este escándalo llega en un momento crítico donde la estabilidad del grupo es fundamental para pelear el Torneo Apertura. Perder a piezas clave como Concha o al propio técnico Rabanal por una sanción administrativa sería un golpe durísimo en la tabla.

Se espera que en las próximas horas el club merengue emita un comunicado oficial respecto a lo sucedido en el recinto de San Martín de Porres. La hinchada crema permanece atenta a las posibles repercusiones legales que este altercado pueda traer para el primer equipo.

Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal contra hinchas de Sporting Cristal. (Foto: X).

