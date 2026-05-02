Universitario sufrirá dos bajas clave ante Juan Pablo II y se encienden las alarmas

Universitario de Deportes mantiene su objetivo de mantenerse en la pelea por el Torneo Apertura 2026 y evitar alejarse de los primeros lugares de la tabla. En ese contexto, afrontará un importante compromiso frente a Juan Pablo II por la jornada 13.

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No obstante, el conjunto ‘merengue’ recibió una mala noticia al confirmarse la ausencia de dos piezas fundamentales para este importante encuentro. ¿De quiénes se trata?

La ‘U’ no contará con dos jugadores ante Juan Pablo II

Universitario no ha logrado sostener una regularidad en la presente temporada, situación que lo ha alejado de la cima de la tabla. Por eso, cada partido resulta clave en su lucha por mantenerse en los puestos de arriba.

Sin embargo, Jorge Araujo recibió un duro revés tras confirmarse que no podrá contar ni con Williams Riveros ni con José Rivera para el duelo frente a los de Chongoyape.

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El periodista deportivo Gustavo Peralta informó que ninguno de los dos futbolistas integrará la delegación del elenco ‘merengue’ que viajará a Trujillo para medirse ante Juan Pablo II.

“El plantel de Universitario de Deportes viaja mañana (sábado 2 de mayo) a Trujillo a las 11:45 am. No son parte de la delegación Williams Riveros y José Rivera”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

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¿Por qué no fueron convocados?

La información encendió la preocupación entre los hinchas, ya que ambos futbolistas son piezas importantes en el esquema de Universitario. Además, el ‘Tunche’ venía ganando mayor protagonismo desde la llegada del ‘Coco’ Araujo al mando del equipo, incluso consolidándose como titular.

Hasta el momento, el club no se ha manifestado al respecto, por lo que la razón de sus ausencias aún no está clara. Ambos tuvieron participación reciente en el triunfo ante Nacional de Uruguay, así que no se descarta que se trate de una decisión técnica.

DATOS CLAVES

Williams Riveros y José Rivera quedaron fuera de la convocatoria para enfrentar a Juan Pablo II.

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El plantel de Universitario de Deportes viajará a Trujillo este sábado 2 de mayo a mediodía.