Universitario vs Juan Pablo II: el once que alista Jorge Araujo para buscar el triunfo en Trujillo

Universitario de Deportes afrontará un duelo clave este domingo 3 de mayo ante Juan Pablo II. Con Jorge Araujo como técnico interino, el cuadro ‘crema’ necesita sumar una victoria en Trujillo para mantenerse en la lucha por el título del Torneo Apertura de la Liga 1.

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Ambos equipos se juegan el todo por el todo

Para este encuentro, Jorge Araujo mantendrá su confianza en Miguel Vargas bajo los tres palos, respaldado por sus buenas actuaciones recientes, especialmente en la Copa Libertadores. En ataque, la ofensiva seguirá liderada por la dupla conformada por Edison Flores y Álex Valera.

Para el equipo del ‘Coco’, este partido es decisivo: solo una victoria les permitirá seguir con opciones en el Apertura, ya que una nueva derrota los alejaría de la pelea y los dejaría viendo cómo Alianza Lima y Los Chankas disputan el liderato de esta primera parte del torneo.

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En el caso de Juan Pablo II, el técnico Marcelo Zuleta se inclinaría por un sistema 4-4-2, teniendo a Christian Cueva como principal conductor en el mediocampo y pieza clave para generar peligro en el área de Universitario.

Posibles alienaciones de Universitario y Juan Pablo II

Juan Pablo II: Vega; Toledo, Fuentes, Sánchez, Agurto; Ramírez, Alaniz, Duran, Tizon; Cueva y Juambeltz.

Vega; Toledo, Fuentes, Sánchez, Agurto; Ramírez, Alaniz, Duran, Tizon; Cueva y Juambeltz. Universitario: Vargas; Fara, Riveros, Santamaría; Polo, Calcaterra, Castillo, Concha, Carabalí; Flores y Valera.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes enfrentará a Juan Pablo II este domingo 3 de mayo en Trujillo.

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El técnico Jorge Araujo alineará a Edison Flores y Álex Valera en el ataque crema.